FSP начала производство новой серии блоков питания медицинского назначения

11 сентября 2020 г., 12:55

Компания FSP Power Solution представила в Украине блоки питания медицинского назначения серии PM500F.

Модели имеют мощность 450-500 Вт при воздушном охлаждении в 30 фут/мин или 250 Вт при конвекционном охлаждении и соответствуют стандарту EN55011 Class B. Теплостойкость изоляции серии PM500F соответствует классу BF, а все источники имеют уровень защиты Class II.

Из других особенностей моделей производитель отмечает:

Рабочая высота до 5000 м.

Широкий входной диапазон 80-264 В и активная схема PFC.

Утечка тока менее 100μA.

Потребляемая мощность в режиме ожидания <1 Вт при мощности 5В / 100мА.

Соответствие требованием RoHS.

Как сообщается, представленные блоки питания могут быть использованы для моторизованных кроватей, аппаратов для диализа и холодовой терапии, вентиляторов и другого медицинского оборудования.

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