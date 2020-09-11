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FSP начала производство новой серии блоков питания медицинского назначения

11 сентября 2020 г., 12:55

FSP начала производство новой серии блоков питания медицинского назначения

Компания FSP Power Solution представила в Украине блоки питания медицинского назначения серии PM500F.

Модели имеют мощность 450-500 Вт при воздушном охлаждении в 30 фут/мин или 250 Вт при конвекционном охлаждении и соответствуют стандарту EN55011 Class B. Теплостойкость изоляции серии PM500F соответствует классу BF, а все источники имеют уровень защиты Class II.

Из других особенностей моделей производитель отмечает:

  • Рабочая высота до 5000 м.

  • Широкий входной диапазон 80-264 В и активная схема PFC.

  • Утечка тока менее 100μA.

  • Потребляемая мощность в режиме ожидания <1 Вт при мощности 5В / 100мА.

  • Соответствие требованием RoHS.

Как сообщается, представленные блоки питания могут быть использованы для моторизованных кроватей, аппаратов для диализа и холодовой терапии, вентиляторов и другого медицинского оборудования.

  • FSP начала производство новой серии блоков питания медицинского назначения


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