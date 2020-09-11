FSP начала производство новой серии блоков питания медицинского назначения

11 сентября 2020 г., 12:55
Компания FSP Power Solution представила в Украине блоки питания медицинского назначения серии PM500F.
Модели имеют мощность 450-500 Вт при воздушном охлаждении в 30 фут/мин или 250 Вт при конвекционном охлаждении и соответствуют стандарту EN55011 Class B. Теплостойкость изоляции серии PM500F соответствует классу BF, а все источники имеют уровень защиты Class II.
Из других особенностей моделей производитель отмечает:
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Рабочая высота до 5000 м.
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Широкий входной диапазон 80-264 В и активная схема PFC.
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Утечка тока менее 100μA.
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Потребляемая мощность в режиме ожидания <1 Вт при мощности 5В / 100мА.
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Соответствие требованием RoHS.
Как сообщается, представленные блоки питания могут быть использованы для моторизованных кроватей, аппаратов для диализа и холодовой терапии, вентиляторов и другого медицинского оборудования.
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