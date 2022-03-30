HP за 3,3 млрд дол. купує Poly (раніше Plantronics)

30 марта 2022 г., 13:35

Компанія HP повідомила про покупку Poly. Сума угоди, яка має бути закрита до кінця року, складе 3,3 млрд дол.

Планується, що це придбання дозволить HP посилити її можливості у галузі гібридних робочих рішень.

Poly є одним з лідерів в області рішень для відеоконференцій, камер, гарнітур, засобів голосового зв'язку та програмного забезпечення. Очікується, що разом HP і Poly нададуть повну екосистему пристроїв, програмного забезпечення та цифрових послуг, здатну підвищити продуктивність праці та надати корпоративним клієнтам потужні інструменти для роботи в гібридних IT-середовищах.

Нагадаємо, що Poly зїявилася у 2019 р., після того, як компанія Plantronics купила Polycom.

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