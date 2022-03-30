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У рамках #UklonВолонтер вже зроблено більше 4300 поїздок

30 марта 2022 г., 12:56
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Вже місяць команда Uklon, разом з партнерами, волонтерами та водіями, доставляє: гуманітарну допомогу дітям у лікарнях, лікарям, людям похилого віку, тваринкам, людям в укриттях, територіальній обороні та ЗСУ.

Як підкреслюєється, окрім людських ресурсів, Uklon також дуже вдячен за матеріальну допомогу проекту, завдяки якій стає все більше можливостей допомогти тим, хто цього потребує.

Станом на 28 березня у рамках #UklonВолонтер зроблено 4321 поїздку. Перевезли людей і передали волонтерам, лікарям, жителям та захисникам міста:
87260 порцій їжі
10000 літрів води
3345 кг продуктів
7840 літрів пального

Пріоритетно обробляються запити для захисту міста та потреб тероборони, лікарень. Вартість поїздки покриває Uklon.

Тепер задонатити на проект #UklonВолонтер дуже просто!

На головному екрані додатка є кнопка “Благодійний внесок” (внизу екрану). Натиснувши на неї, ти можеш зробити свій внесок на будь-яку суму. Компанія обіцяє, що всі перераховані кошти будуть використані для гуманітарної підтримки.

Якщо ви бізнес та можете допомогти, заповніть, будь ласка, цю форму https://forms.gle/k3mWDdLcbQ9bBswg9
Якщо ви волонтер і вам потрібна така допомога, звертайтесь https://forms.gle/jyk9mCcjE775TweRA

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