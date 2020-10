Новый HP Spectre x360 - 15-дюймовое устройство в форм-факторе 13,5-дюймового ноутбука

8 октября 2020 г., 16:55

Компания HP Inc. представила новый ноутбук HP Spectre x360 14, который по ее утверждению объединяет параметры экрана 15-дюймового устройства и мобильность 13,5-дюймового форм-фактора.



Как отмечается, эффектный корпус с фирменный огранкой и двумя фасками, полученный благодаря высокоточной обработке алюминия на станках с ЧПУ, по-прежнему является отличительной чертой портфолио Spectre. Новинка представлена в нескольких цветовых решениях: черном с медно-красной отделкой (Nightfall Black with Copper Luxe), синем с бледно-латунной отделкой (Poseidon Blue with Pale Brass) и серебристом (Natural Silver).



Spectre x360 – первое устройство с соотношением сторон экрана 3:2, модель обеспечивает на 20% больше видимого пространства дисплея по сравнению с моделями с соотношением 16:9. Благодаря этому новинка идеально подходит для работы в сети, чтения, редактирования или просмотра контента, а также обеспечивает повышенную продуктивность работы. По заявлению производителя, подписывать документы, делать заметки или рисовать на новом устройстве так же удобно, как на листе бумаги формата А4.



Соотношение площади экрана к размеру устройства (STBR) – 90,33%, а также стопроцентный коэффициент точности цвета Delta E ≦ 2 обеспечивают детальную и реалистичную цветопередачу.



Опциональный OLED-дисплей с контрастностью 1 000 000:1 и 100% цветовым охватом DCI-P3 обеспечивает яркость и насыщенность изображения. Чтобы снизить вредное воздействие синего света экрана, цветовой спектр новой OLED-панели смещен, что позволяет уменьшить излучение и при этом сохранить живые и естественные цвета на экране Spectre x360 14, который прошел сертификацию TUV и Eyesafe.



Новинка стала первым устройством в портфолио Spectre с универсальной клавиатурой, которая оснащена кнопками управления «шторкой» веб-камеры, вызова HP Command Center, отключения микрофона и сканером отпечатков пальцев.



Обладая сертификатами Energy Star и EPEAT Gold, новый Spectre x360 14 является дополнением в экологичном портфолио ПК от HP, которое насчитывает более 100 продуктов с сертификатом Gold EPEAT в более чем 19 странах (больше, чем у любой другой компании в ИТ-отрасли). Инновационное использование органических возобновляемых материалов в клавиатуре ножничного типа позволило сократить выбросы CO2 на величину, эквивалентную сжиганию почти 600 кг угля, в течение всего срока службы устройства. Кроме того, в упаковке устройства вместо пенопласта используется биоразлагаемый и рециклинговый пульперкартон.



Ноутбук Spectre x360 14 создан в сотрудничестве с Intel, прошел все необходимые тестирования и настройки и соответствует всем требованиям платформы Intel Evo. Устройство соответствует аппаратным спецификациям Intel и целевым показателям по скорости реагирования, мгновенному выходу из спящего режима, времени автономной работы и быстрой зарядки. Spectre x360 14 оснащен новейшим процессором Intel Core 11 поколения, который обеспечивает производительность выше на 34% и прирост производительности на 79% с интегрированной дискретной графикой Intel Iris Xe по сравнению с моделью Spectre x360 13 прошлого года.



Также отмечается, что ноутбук Spectre x360 14 обеспечивает скорость беспроводного соединения в 3 раза выше с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, что гарантирует надежное подключение при удаленной работе. Устройство также поддерживает Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных позволяет отправлять и получать тяжелые файлы, например, видео, фотографии и фильмы, за считанные секунды. Данные легко переносить между устройствами и операционными системами с помощью функции HP Quick Drop. Благодаря поддержке HP MPP 2.0 Tilt Pen и магнитному креплению модель Spectre x360 14 идеально подходит для выполнения творческих задач и соответствует требованиям Adobe Fresco. В базовую комплектацию входит бесплатная 30-дневная подписка на приложения Adobe Creative Cloud, Premiere Rush, Premiere Pro, Creative Cloud Photography Plan и Acrobat Standard.



Интеллектуальное управление питанием и настройками энергосбережения для оптимизации продуктивности работы за счет умных функций и технологии Intel Dynamic Tuning, которая позволяет избежать перегрева или разряда аккумулятора, когда ноутбук находится в сумке. Также функция обеспечивает быстрый доступ к горячим клавишам на универсальной клавиатуре для запуска HP Command Center и удобного перехода в режим Power Saver. Решение Adaptive Battery Optimizer помогает защитить аккумулятор и продлить срок его службы.



Focus Mode для режима многозадачности и повышения продуктивности затемняет окна приложений, находящихся в фоновом режиме, сохраняя при этом высокую яркость используемых программ. Это помогает увеличить время автономной работы за счет затемнения отдельных частей экрана, которые не задействованы в данный момент, а также повышает уровень конфиденциальности при работе с устройством.



Функция AI Noise Removal с использованием технологии Intel GNA 2.0 исопльзуется для интеллектуального адаптивного шумоподавления позволяет автоматически приглушать любые фоновые звуки в приложениях для коммуникации: Microsoft Teams и Zoom, а также шум в аудиовыходах и входах, например, при подключении динамиков, наушников или микрофона.



Режим Smart Sense в командном центре HP Command Center оптимизирует и адаптирует настройки системы с точки зрения производительности, акустики и температуры в зависимости от используемого приложения и положения ноутбука.



Функция Auto Color, новейшая настройка в приложении HP Display Control, автоматически переключает дисплей под контент в оптимальное цветовое пространство для комфортного восприятия. Устройство переключается с цветового пространства DCI-P3 при просмотре фильмов на sRGB для серфинга в сети и на Adobe RGB во время работы с мультимедийным контентом.



Компания HP также анонсировала новые модели ноутбуков портфолио Spectre и ENVY с процессорами Intel Core 11 поколения и графикой Intel Iris Xe, сертифицированные в рамках программы Intel Evo – для тех пользователей, которым нужны максимально мобильные и производительные устройства.

