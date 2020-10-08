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Arm надёжно защитит информацию своих клиентов от Nvidia, но не всю

8 октября 2020 г., 17:35
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Arm надёжно защитит информацию своих клиентов от Nvidia, но не всю

Один из топ-менеджеров фирмы Arm на этой неделе заявил агентству Reuters, что надёжные «брандмауэры» не позволят Nvidia получить доступ к конфиденциальной информации заказчиков Arm или к ещё не объявленной продукции Arm в том случае, если анонсированное в прошлом месяце 40-миллиардное поглощение всё же состоится.

Полагаясь на статус Arm как нейтрального игрока, клиенты и парнёры компании часто делятся с ней сведениями о своих будущих планах и прогнозами продаж для вычисления размеров лицензионных выплат.

В интервью Reuters президент Arm IP Products Group Рене Хаас (Rene Haas) не исключил возможность передачи Nvidia некоторой информации, способной повлиять на финансовые показатели последней, например, о планах клиентов перейти на RISC-V, Open Source конкурента Arm. Однако он сообщил, что две компании в настоящее время заняты проработкой вопроса о том, как свести к минимуму допуск Nvidia к такой информации.

Со своей стороны Nvidia заявила во вторник, что «конфиденциальная информация клиентов Arm будет полностью защищена, как и сегодня».

Ситуация находится под пристальным вниманием заинтересованных сторон, включая конкурентов Nvidia, использующих технологии Arm, таких как Intel и Qualcomm.

«Мы будем оценивать это (слияние) на каждом этапе, как и все альянсы в этой индустрии, чтобы убедиться, что Intel и отрасль имеют доступ к критически важным технологиям на справедливых и равных условиях», — заверил Reuters на прошлой неделе генеральный директор Intel Боб Свон (Bob Swan).

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