Elcore предложит партнерам в Украине решения Veeam

8 октября 2020 г., 16:23

Компания Elcore UA объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с Veeam Software, лидером в области решений по резервному копированию для управления данными в облаке.

В дополнение к уже имеющемуся портфелю, у Elcore UA появилась возможность прямых поставок своим партнерам в Украине таких важнейших инфраструктурных компонентов, как ПО для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V.

Штат Elcore UA включает в себя сертифицированных технических и сервисных специалистов, благодаря чему компания готова предложить заказчикам широкий спектр услуг, обеспечивая быстрое развертывание решений, квалифицированное сервисное обслуживание, а также техническую поддержку.

«Дополнив имеющуюся продуктовую линейку, наша компания замкнула недостающими ранее звеньями полную цепочку инфраструктурных компонентов», – комментирует Евгений Погребняк, исполнительный директор Elcore UA.

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