HP представила ноутбук-трансформер Pavilion x360

Компания HP Inc. представила новую модель в портфолио Pavilion – ноутбук-трансформер HP Pavilion x360 14.



Pavilion x360 отличается своей универсальностью, обновленная модель получила современный дизайн, функциональностью и производительностью премиум-класса. Новинка оснащена SSD-накопителем с увеличенной емкостью до 1 ТБ, опциональным металлическим корпусом с объемной текстурой, улучшенным дисплеем и поддержкой 4G LTE, впервые доступной в серии Pavilion.



Компактная и легкая конструкция корпуса толщиной всего 18 мм делает ноутбук одним из самых тонких трансформеров в линейке HP Pavilion. Устройство обеспечивает до 13 часов автономной работы (данные на основе воспроизведения видео в формате FHD). Опциональная поддержка 4G LTE гарантирует быструю работу с сетью, загрузками, а также улучшенную надежность и безопасность подключений по сравнению с работой через публичные точки доступа Wi-Fi. Новинка также оснащена большим и высокоточным тачпадом и поддерживает несколько видов портов, в том числе HDMI 2.0 и USB Type C для удобной передачи данных, подключения дополнительного экрана или зарядки других устройств.



Ноутбук оснащен новейшими процессорами Intel Core 10-го поколения и опциональной графикой Iris Plus для еще большей производительности и мультизадачности. Дисплей с матрицами HD и FHD, увеличенное соотношение площади экрана к корпусу ноутбука и сверхтонкая рамка по всем сторонам обеспечивают максимальный комфорт при просмотре контента. Устройство оснащено двойными динамиками с настройкой звука от Bang & Olufsen и поддержкой технологии HP Audio Boost для создания дополнительного эффекта погружения.



HP Pavilion x360 появится в продаже в конце июля 2020 года.

