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Суперхиральный лазер может светом "закручивать" гайки

29 апреля 2020 г., 15:25
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Суперхиральный лазер может светом закручивать гайки

Для того, чтобы закрутить гайку, ей нужно передать угловой момент, и первый в мире суперхиральный лазер позволяет сделать это, так как испускает «закрученный свет» прежде недостижимой чистоты. Обладая высочайшим угловым моментом среди известных лазеров, эта разработка южноафриканских учёных вряд ли будет использоваться в качестве оптической отвёртки, но она способна поднять на новый уровень кодирование информации в оптических коммуникациях.

В статье, опубликованной вчера на сайте журнала Nature Photonics, команда авторов из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР) продемонстрировала, что созданный ими лазер способен излучать свет в любом желаемом хиральном состоянии, с полным контролем за угловым моментом (AM), спином (поляризацией) и орбитальным угловым моментом (OAM).

Эта работа проводилась во взаимодействии с южноафриканским Советом по научным и промышленных исследованиям (CSIR), Гарвардским университетом (США), Национальным университетом Сингапура, Свободным университетом Брюсселя (Бельгия) и Итальянским технологическим институтом, CNST.

В частности, в Гарварде был сконструирован центральный компонент нового лазера —метаповерхность, покрытая множеством нанометровых выступов, которые, собственно, и «закручивают» проходящий сквозь них свет.

«Мы можем увеличить степень усиления и размеры метаповерхности, чтобы получить объемный лазер большой мощности, но можем и уменьшить систему до габаритов микросхемы, благодаря монолитной конструкции метаповерхности, — говорит Эндрю Форбс (Andrew Forbes) профессор Физической школы Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР). — В обоих случаях режим лазерной генерации будет контролироваться поляризацией накачки, не требуя никаких элементов внутри оптической полости, кроме самой метаповерхности. Наша работа это важный шаг на пути к объединению исследований в областях объёмных лазеров и устройств, интегрируемых в чипы».


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