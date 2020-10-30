Honeywell предложила клиентам квантовый компьютер на 10 ионных кубитах

30 октября 2020 г., 17:35

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Компания Honeywell, знаменитая своей аэрокосмической и промышленной техникой, вернулась на компьютерный рынок, с которого она ушла три десятка лет назад. В марте она неожиданно для всех объявила, что работает над квантовым компьютером, в котором используются кубиты на основе ионных ловушек.

Дебютировавшая в этот четверг System H1 имеет 10 кубитов (ионы иттербия в электромагнитных ловушках) и, по данным Honeywell, обеспечивает удвоенную производительность благодаря квантовому объёму, увеличенному до 128.

Квантовый объëм — это показатель, служащий для измерения скорости квантовых компьютеров, который ввела в обиход корпорация IBM в 2017 г. Он учитывает не только на количество кубитов, но и другие факторы, влияющие на эффективность выполнения вычислений.

Система Honeywell конструктивно отличается от квантовых компьютеров, создаваемых Google и IBM. Эти компании строят свои кубиты на сверхпроводящих схемах, работающих при температурах, близких к абсолютному нулю.

Honeywell утверждает, что её подход обеспечивает определенные преимущества по сравнению с конкурентными решениями. Кубиты в других системах хранят квантовую информацию на протяжении всего нескольких микросекунд, но у ионных кубитов Honeywell, согласно заявлению, сделанному компанией в июне, период когерентности исчисляется секундами. Такая стабильность позволяет System H1 выполнять определенные операции с данными, трудноосуществимые или невозможные для других систем.

Honeywell предлагает 10-кубитную систему H1 корпоративным клиентам по подписке через облачный API и службу Azure Quantum корпорации Microsoft, а также через партнёров Zapata Computing и Cambridge Quantum Computing. Среди первых пользователей — JPMorgan Chase, Merck & Co. и немецкий логистический гигант DHL International.

Анонсируя продукт, Тони Аттли (Tony Uttley), президент подразделения Honeywell Quantum Solutions добавил, что уникальная методология его компании позволяет систематически и непрерывно совершенствовать системы поколения H1 за счёт увеличения количества кубитов, повышения точности и модификаций функционала.

Кроме того, компания вчера объявила, что приступает к интеграции своего следующего квантового компьютера, System Model H2, а также уже разрабатывает технологии для третьего поколения. С каждой из этих итераций компания планирует последовательно наращивать количество кубитов и улучшать стабильность вычислений.

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