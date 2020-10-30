Lenovo представила 8-е поколение ноутбуков для бизнеса ThinkPad X1 Carbon

30 октября 2020 г., 17:05

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Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок уже 8-го поколения ноутбука ThinkPad X1 Carbon. Производитель позиционирует это преимиальное решение для топ-менеджеров и руководителей бизнеса, поскольку его легкость и компактность — одни из лучших в своем классе: вес составляет 1,09 кг при толщине менее 1,5 см.

Модель Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения оснащена процессорами Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации). Тактовая частота процессора составляет 1,6 ГГц, а в режиме Turbo Boost достигает 4,2 ГГц. Аппаратная платформа включает также 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 2048 ГБ (в максимальной конфигурации).

Для новинки заявлено время выхода из режима сна не более секунды. А продолжительность ее автономной работы достигает 13,8 часов.

Конструкция устройства включает крепкий карбоновый корпус, что позвляет уберечь устройство от механических повреждений, которые могут случиться во время работы на ходу. Сообщается, что модель успешно прошла тестирование по 12 военным стандартам и более 200 внутренних проверок качества.

В ThinkPad X1 Carbon реализована технология Rapid Charge, что позволяет за 60 минут зарядить аккумулятор до 80%.

Новинка укомплектована сканером отпечатков пальцев Match-on-Chip, что дает возможность разблокировать ноутбук одним прикосновением. В состав системы безопасности ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения также входит инфракрасная камера, способная распознавать лица. Установленная на ней шторка конфиденциальности ThinkShutter дает уверенность, что камера не используется без ведома пользователя.

ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения оборудован решением ThinkShield. Оно обеспечивает сохранение конфиденциальности данных и гарантирует, что изображение на экране видит именно владелец устройства. Благодаря технологии PrivacyGuard можно избежать нежелательных взглядов и защитить информацию на экране, ведь посторонние, которые будут смотреть под углом, увидят только черный экран. PrivacyAlert — программное обеспечение, интегрированное в ThinkPad X1 Carbon, сообщит, если незнакомцы позади смотрят на экран ноутбука. Для дополнительной защиты данных установлен криптографический модуль ТРМ, который работает вместе со средствами безопасности Windows 10 и на программном уровне обеспечивает полную поддержку защиты данных.

В максимальной конфигурации устройство получило дисплей с диагональю 14 дюймов на базе IPS-матрицы с разрешением Ultra HD (3840×2160) и поддержкой технологий Dolby Vision и HDR. Устройство также доступно с сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080). Имеется возможность задействовать внешний дисплей или проектору с помощью разъемов USB Type-C (с поддержкой Thunderbolt 3 и DisplayPort) или HDMI.

Встроенная акустическая система совместима с Dolby Atmos. Она включает два высокочастотных динамика и два низкочастотных — для создания эффекта присутствия. Кроме того, в ноутбуке есть четыре 360-градусные микрофона, которые позволяют устранить нежелательный шум во время телеконференциий. Они также распознают голос владельца для удобного использования голосовых команд.

С Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения можно реагировать на вызовы в Skype одним нажатием. Подфункции на клавишах F9-F11 осуществляют звонок и отвечают на него. А для записи голосового сообщения достаточно нажать те же кнопки. Клавиатура оборудована LED-подсветкой.

Коммуникационные возможности включают модуль Wi-Fi 6 и опциональную поддержку технологии LTE-A.

Напомним, что для серии ThinkPad предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

В украинской рознице ThinkPad X1 Carbon 8-го поколения доступен в черном цвете по цене от 54663 грн.

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