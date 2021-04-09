Холодильник с 5G

9 апреля 2021 г., 17:05

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Технология 5G находит все более широкое применение в разнообразных подключенных устройствах. О выпуске такого холодильника заявила Haier Smart Home.

По опыту многочисленных выставок электроники могу сказать, что холодильники уже достаточно давно продвигаются в качестве центра управления умным домом. Это и не удивительно, так как в дверцу такого устройства несложно интегрировать достаточно большой сенсорный экран, что позволяет как выводить на него полезную информацию, так и управлять подключенными в единую сеть другими умными приборами.



А вот интегрировать высокоскоростной интерфейс 5G в холодильник пока никто кроме Haier не решился. По замыслу производителя, эта первая в мире интеллектуальная платформа хранения пищевых продуктов наделена возможностью предоставлять ряд сервисов, предназначенных для повышения качества хранения продуктов питания: от надежной идентификации пользователей до автоматического управления запасами продуктов, оформления заказов и беспроводной оплаты.

В посвященном выпуску этого устройства пресс-релизе говорится о том, что «холодильник идентифицирует членов семьи с использованием функций искусственного интеллекта, включая распознавание лиц, голосов и образов, а также технологии радиочастотной идентификации (RFID), и предоставляет персонализированные сервисы на основе их пользовательских профилей и статистики использования». Думаю, что эта фраза сразу же вызовет улыбку у любителей поживиться чем-то вкусненьким ближе к полуночи. Но как бы то ни было, а внесение порядка в домашние дела точно не повредит.

Производитель также сообщает о том, что представленная платформа использует технологию RFID для интеллектуальной организации хранения после загрузки продуктов в холодильник, что позволяет пользователям отслеживать источники ингредиентов, связывать холодильник с другими интеллектуальными устройствами (например, духовкой), распознавать наиболее свежие и полезные продукты и устанавливать напоминания для автоматического пополнения запасов при их сокращении.

Начинающие кулинары также могут просматривать бесперебойные прямые трансляции через платформу 5G, где они могут учиться готовить различные блюда по рекомендациям шеф-повара и осваивать кулинарное мастерство. Вот мы и узнали, зачем же 5G – для просмотра потокового видео. А уж качество изображения для иллюстрации рецептов точно не будет лишним.

Пока Haier лишь продемонстрировала этот холодильник на выставке AWE 2021 в Шанхае. Интересно, подхватят ли эту инициативу другие производители белой техники? А вы готовы впустить в свою кухню такого умника, который способен узнавать домочадцев в лицо?

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