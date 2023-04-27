 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Himera – радіостанція рівня взводу української розробки

27 апреля 2023 г., 16:27

Himera – радіостанція рівня взводу української розробки

Команда українських розробників анонсувала своє рішення — радіостанцію "Himera". Виробник націлює його для розвідгруп, загонів СЗГ, екіпажів БПЛА та всіх військових для зв'язку всередині взводу.

Пристрій має надійний алгоритм AES, який на 100% захищає переговори. Станція працює на обмежену дальність, має спеціально невелику потужність, що разом із просунутим ППРЧ робить її невидимою для РЕР противника вже на відстані 4 км. Крім цього обмежена потужність дозволила забезпечити довгий час роботи без заряджання, який достягає 4 діб.

Принцип побудови радіостанції дає можливість зв'язківцю рухатися по діапазону в дуже широкій межі.

В рішенні реалізовано повний вихід на зовнішню гарнітуру, воно має добротний литий корпус.

Пріоритетом виробників є фронт, де йдуть активні бойові дії. Розробники не планують торгувати радіостанціями уроздріб, вони їх віддають військовим безоплатно, та зараз шукають фінанси на виробництво партій. Номер для зв'язку з виробником +380633860033.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  