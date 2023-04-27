Himera – радіостанція рівня взводу української розробки

27 апреля 2023 г., 16:27

Команда українських розробників анонсувала своє рішення — радіостанцію "Himera". Виробник націлює його для розвідгруп, загонів СЗГ, екіпажів БПЛА та всіх військових для зв'язку всередині взводу.



Пристрій має надійний алгоритм AES, який на 100% захищає переговори. Станція працює на обмежену дальність, має спеціально невелику потужність, що разом із просунутим ППРЧ робить її невидимою для РЕР противника вже на відстані 4 км. Крім цього обмежена потужність дозволила забезпечити довгий час роботи без заряджання, який достягає 4 діб.



Принцип побудови радіостанції дає можливість зв'язківцю рухатися по діапазону в дуже широкій межі.



В рішенні реалізовано повний вихід на зовнішню гарнітуру, воно має добротний литий корпус.



Пріоритетом виробників є фронт, де йдуть активні бойові дії. Розробники не планують торгувати радіостанціями уроздріб, вони їх віддають військовим безоплатно, та зараз шукають фінанси на виробництво партій. Номер для зв'язку з виробником +380633860033.

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