Квартальний продаж Samsung впав на 10% до 47,14 млрд дол., а прибуток - в рази - до 474 млн дол.

27 апреля 2023 г., 17:45

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Samsung Electronics повідомила про фінансові результати за перший квартал, який закінчився 31 березня 2023 року. Компанія зареєструвала скорочення консолідованого доходу на 10% до 63,75 трлн вон (47,14 млрд дол.), порівняно з попереднім кварталом, через сповільнення загальних витрат споживачів у нестабільному глобальному макроекономічному середовищі.





Операційний прибуток становив 0,64 трлн вон (474 млн дол.), оскільки DS (Device Solutions) Division стикнулась із зменшенням попиту, тоді як прибуток у DX (Device eXperience) Division збільшився.





DS Division зареєструвала дохід у 13,73 трлн вон (10,16 млрд дол.) та втрати від операцій на суму 4,58 трлн вон (3,39 млрд долл.) у першому кварталі.





За перший квартал SDC отримала 6,61 трлн корейських вон (4,89 млрд дол.) консолідованого доходу та 0,78 трлн корейських вон (577 млн долл.) операційного прибутку.

Консолідований дохід підрозділів MX та Networks склав 31,82 трлн. вон (23,51 млрд дол.), а операційний прибуток - 3,94 трлн. вон (2,91 млрд дол.) за перший квартал. Напрямок Visual Display and Digital Appliances продовжить фокусуватися на преміум продуктах для стилю життя. Консолідовані доходи тут були на рівні 14,08 трлн вон (10,41 млрд дол.) та операційний прибуток в розмірі 0,19 трлн вон (141 млн дол.) за перший квартал.

Попри все загальна сума капіталовкладень компанії у першому кварталі становила 10,7 трлн вон, що дорівнює (8,025 млрд дол.), у тому числі 9,8 трлн вон (7,350 млрд дол.) на напівпровідники та 0,3 трлн вон (225 млн дол.) на дисплеї. Інвестиції в фабрики зосереджені у Tейлорі (шт. Техас) та Пьонгьтаєк (Корея), а інвестиції в дисплеї орієнтовані на розвиток інфраструктури та покращення виробництва модулів. Прибуток підрозділу DS скоротився порівняно з попереднім кварталом у зв'язку з ослабленням попиту на ринку пам'яті (Memory Business), зниженням коефіцієнта використання потужностей у підрозділі з виробництва напівпровідників (Foundry Business), а також збереженням низького попиту та коригуванням клієнтами своїх складських запасів. Підрозділ з випуску дисплейних панелей (Samsung Display Corporation, SDC) зафіксував зниження прибутку від продажу екранів для мобільних телефонів порівняно з попереднім кварталом на тлі зменшення ринку. Водночас бізнес із виробництва дисплеїв великого розміру зумів скоротити збитки. Фінансові результати підрозділу DX покращилися завдяки високим продажам смартфонів преміум-класу серії Galaxy S23, а також оптимізації структури збуту з фокусом на преміальні моделі телевізорів. У другому кварталі на тлі очікуваного збереження поточних ринкових умов підрозділ DS планує зосередитися на підвищенні технологічної конкурентоспроможності та лідерства, зокрема на розробці 2-нанометрового техпроцесу Gate-All-Around (GAA), а також реалізації пристроїв пам'яті DDR5, LPDDR5x та інших продуктів високого класу. Підрозділ з випуску дисплейних панелей сконцентрує зусилля на відповідність прогнозованому попиту на екрани для мобільних телефонів у другій половині року і розраховує наростити продажі дисплеїв великого розміру в наступному кварталі. Підрозділ DX має намір зберегти високу прибутковість шляхом збільшення продажів смартфонів серії Galaxy A і нових моделей телевізорів з одночасним підвищенням ефективності управління витратами. З урахуванням очікуваного поступового відновлення ринку і відновлення глобального попиту в другій половині року підрозділ DS зосередиться на високопродуктивних серверах і мобільних продуктах. Підрозділ DS продовжить зміцнювати технологічне лідерство, пропонуючи клієнтам інноваційні продукти та рішення на базі передового техпроцесу GAA. Очікується, що в сегменті екранів для мобільних пристроїв підрозділ SDC збереже лідируючі позиції на ринку рішень високого класу. При цьому в напрямку з випуску панелей великого розміру підрозділ продовжить покращувати прибутковість і нарощувати частку на ринку продуктів преміум-класу. Підрозділ DX планує зміцнити лідерство в преміальному сегменті, зокрема завдяки продажу складних смартфонів і панелей Neo QLED, наростити частку ринку за допомогою розширення співпраці з партнерами, а також має намір підвищувати прибутковість завдяки подальшому поліпшенню операційної ефективності.

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