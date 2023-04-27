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Roam like at home: Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання

27 апреля 2023 г., 15:25

Roam like at home: Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання

За заявою Мінцифри, вже завершено внесення змін до Додатка 17-3 Угоди про асоціацію та відкрито шлях офіційного прийняття роумінгу. Україна взяла на себе зобов'язання впровадити акти ЄС щодо роумінгу до 24 квітня 2024 року.

Roam like at home дозволить користуватися мобільним телефоном у будь-якій з 27 країн ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії без додаткових платежів.

Зазначено, зараз завдяки спільній заяві операторів мільйони українців в ЄС продовжують спілкуватися зі своїми близькими без додаткових витрат.

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