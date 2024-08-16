Hewlett Packard Enterprise купує компанію Morpheus Data

16 августа 2024 г., 15:35

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Hewlett Packard Enterprise оголосила про укладення остаточної угоди про придбання компанії Morpheus Data, піонера в галузі програмного забезпечення для управління гібридними хмарами та експлуатації платформ. Придбання Morpheus відображає прагнення HPE до спрощення складних ІТ-систем шляхом розширення можливостей гібридних операцій, доступних через хмару HPE GreenLake. Об'єднання всіх гібридних можливостей на єдиній платформі, такій як HPE GreenLake, має вирішальне значення, оскільки підприємства борються з гетерогенними та складними в управлінні ІТ-системами.



Morpheus розширить можливості HPE GreenLake, забезпечивши ініціалізацію, оркестровку та автоматизацію застосунків для різних постачальників і хмар, а також можливості FinOps для оптимізації витрат на хмару. Morpheus доповнює успішне придбання компанією HPE лідера в галузі управління ІТ-операціями OpsRamp у 2023 р. Повідомляється, що ці можливості зміцнять позиції HPE як першого постачальника, що надає повний набір можливостей і послуг корпоративного рівня в усьому стеку гібридної хмари, і зроблять HPE GreenLake перспективним напрямком гібридної хмари для підприємств.



«З придбанням Morpheus Data ми здійснимо наступний значний стрибок, щоб зробити хмару HPE GreenLake фактичною платформою для інновацій у гібридних ІТ», - зазначила Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер напряму гібридних хмар, технічний директор HPE.



Щоб складність ІТ не стала вузьким місцем для інновацій, HPE GreenLake перетворюється на перспективну платформу для управління віртуалізованими, хмарними та штучними робочими навантаженнями. Morpheus сприяє реалізації цього бачення, даючи змогу замовникам організувати й автоматизувати управління повним життєвим циклом додатків у гібридних середовищах. Клієнти HPE GreenLake зможуть безперешкодно надавати та керувати практично будь-якими робочими навантаженнями в традиційних і сучасних хмарних середовищах, включно з приватними та публічними інфраструктурами.



HPE GreenLake також допоможе підприємствам оптимізувати витрати в хмарних середовищах завдяки широким можливостям FinOps. HPE об'єднає свої дані про ІТ-системи різних постачальників і хмарні середовища з можливостями FinOps від Morpheus, щоб дати клієнтам можливість зрозуміти, як вони витрачають хмарні ресурси, встановити обмеження й оптимізувати робочі навантаження для зниження витрат.



«Це придбання є результатом довгострокових відносин між HPE і Morpheus Data, які вже довели свою успішність серед клієнтів. Разом ми зможемо допомогти більшій кількості клієнтів перетворити їхні багатохмарні та багатовендорні ІТ-системи, щоб процвітати та впроваджувати інновації в умовах дедалі складнішого та фрагментованішого ІТ-ландшафту», - говорить Браян Уілер (Brian Wheeler), співзасновник і генеральний директор Morpheus Data.



Очікується, що угоду буде закрито на початку четвертого кварталу 2024 фінансового року HPE, при дотриманні звичайних умов закриття. Технології Morpheus Data будуть інтегровані в хмару HPE GreenLake і портфель приватних хмар HPE, а також пропонуватимуться як окреме програмне забезпечення. HPE підтримуватиме наявних клієнтів і партнерські відносини.

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