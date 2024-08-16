Квартальний дохід хмарного напрямку Alibaba зріс на 6% до 3,7 млрд дол.

16 августа 2024 г., 16:25

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Reuters повідомляє, що Alibaba не виправдала очікування щодо верхніх і нижніх показників за минулий квартал 2024 року, оскільки продовжує стикатися зі складнощами в своєму основному бізнесі електронної комерції на тлі зростаючої конкуренції та обережної поведінки китайських споживачів.

Дохід склав 243,24 млрд китайських юанів (34,01 млрд дол.) проти очікуваних 249,05 млрд юанів (34,76 млрд дол.). Чистий прибуток зафіксовано на рівні 24,27 млрд юанів (3,39 млрд дол.) проти очікуваних 26,91 млрд юанів (3,76 млрд дол.).

Виторг компанії зріс на 4% в річному обчисленні, в той час як чистий прибуток впав на 29%. Alibaba заявила, що падіння чистого прибутку відбулося «в першу чергу через зменшення доходу від операційної діяльності» та «збільшення знецінення» її інвестицій.

Alibaba прагне відновити зростання після бурхливого 2023 року, коли компанія провела найбільшу в історії реорганізацію корпоративної структури. За цим послідували гучні управлінські зміни, коли у вересні Едді Ву (Eddie Wu) перебрав на себе обов'язки головного виконавчого директора.

Гігант електронної комерції бореться зі зростаючою конкуренцією з боку таких конкурентів, як JD.com та Temu, якою володіє PDD Holdings.

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Після того, як Ву взяв на себе керівництво, він намагається повернути основний бізнес електронної комерції Alibaba в Китаї на стабільну основу. Наразі компанія переживає перехідний період, коли вона планує приділяти більше уваги стороннім продавцям, які продають товари через її платформи - Taobao і Tmall - в Китаї, зменшуючи при цьому залежність від своїх прямих продажів.

Ву раніше заявляв, що компанія має намір випустити нові функції монетизації для своїх платформ електронної комерції, які повинні повернути бізнес Taobao і Tmall до зростання в другій половині 2025 року.

У минулому кварталі продажі групи Taobao і Tmall, яка представляє бізнес електронної комерції Alibaba в Китаї, впали на 1% в річному обчисленні до 113,37 млрд юанів (15,82 млрд дол.).

Керівництво Alibaba заявило, що вона досягла «двозначного» зростання валової вартості товарів у своєму бізнесі Taobao і Tmall - показник, який відображає вартість транзакцій на її платформі. Компанія прагне підкреслити, що, навіть незважаючи на те, що загальний дохід залишається тижневим, покупці користуються її сайтами.

Тим часом, закордонні інтернет-магазини Alibaba, такі як Lazada та Aliexpress, продовжують залишатися яскравими зірками в портфоліо: продажі в міжнародному підрозділі електронної комерції зросли на 32% у порівнянні з минулим роком.

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