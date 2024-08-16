Brave1 запрошує взяти участь в інвестиційному саміті української оборонної індустрії Defense Tech Valley

16 августа 2024 г., 14:35

Defense tech кластер Brave1 організовує перший міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley. Подія обʼєднає українських та закордонних інвесторів, виробників, урядовців, представників Сил безпеки і оборони, щоб обговорити розвиток українського defense tech-ринку та визначити пріоритетні напрями для інвестування.

На Defense Tech Valley розробники представлять свої проєкти перед інвесторами та зможуть залучити додаткове фінансування на розвиток оборонних інновацій. Інвестори – познайомляться з сучасними розробками та зможуть дати старт перспективним продуктам у сфері defense tech.

Саміт Defense Tech Valley відбудеться 3-4 жовтня в Києві. До участі запрошуються інвестори, українські та міжнародні виробники й розробники, які хочуть залучити кошти на розвиток оборонних технологій.

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