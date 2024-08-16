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Brave1 запрошує взяти участь в інвестиційному саміті української оборонної індустрії Defense Tech Valley

16 августа 2024 г., 14:35

Brave1 запрошує взяти участь в інвестиційному саміті української оборонної індустрії Defense Tech Valley

Defense tech кластер Brave1 організовує перший міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley. Подія обʼєднає українських та закордонних інвесторів, виробників, урядовців, представників Сил безпеки і оборони, щоб обговорити розвиток українського defense tech-ринку та визначити пріоритетні напрями для інвестування.

На Defense Tech Valley розробники представлять свої проєкти перед інвесторами та зможуть залучити додаткове фінансування на розвиток оборонних інновацій. Інвестори – познайомляться з сучасними розробками та зможуть дати старт перспективним продуктам у сфері defense tech.

Саміт Defense Tech Valley відбудеться 3-4 жовтня в Києві. До участі запрошуються інвестори, українські та міжнародні виробники й розробники, які хочуть залучити кошти на розвиток оборонних технологій.

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