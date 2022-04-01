Heavy metal як зброя

1 апреля 2022 г., 17:05

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У численних публікаціях зустрічається згадка про те, що бійці ЗСУ як перешкоди для каналів зв'язку російських окупантів використовують Heavy metal.

Аналітики вважають, що грубі прорахунки у діях російських військових формувань пов'язані з недостатнім координуванням через канали зв'язку що не працюють. Здавалося б, сучасні засоби зв'язку, розроблені для умов бою, відрізняються високою стійкістю до злому чи перехоплення. Наприклад, радіосистема Azart з підтримкою наскрізного шифрування почала надходити на озброєння ЗС РФ ще кілька років тому. Але, на думку Томаса Вітінгтона (Thomas Withington), експерта у сфері озброєнь, така функціональність реалізується лише за умови взаємодії з сертифікованим обладнанням, що відповідає вимогам НАТО. А росія не змогла повністю оснастити свої війська системами із захищеними каналами зв'язку, де несуча змінюється кілька разів на секунду. Виною тому корупція при реалізації проєкту із закупівлі Azart, в результаті російські новинні агентства повідомили про запровадження кількох сотень таких рішень за потреби кілька тисяч.

А оскільки потрібно було оснастити оперативним зв'язком велику кількість підрозділів, було закуплено комерційні засоби зв'язку з лінійок Motorola, Kenwood або Baofeng, які не можуть коректно взаємодіяти із захищеними пристроями. Для налагодження каналів зв'язку у такому разі передача йде на високочастотних несучих, де немає шифрування. Звідси й перехоплення повідомлень, і можливість забити сигнал, наприклад, за допомогою Heavy metal.

Але мало того, незашифровані високочастотні канали комерційних засобів зв'язку дозволяють виконувати їхню тріангуляцію. І це призвело до знищення кількох російських генералів.

Тепер стає зрозумілим чому на початку 2000-х рр. США витратили кілька мільярдів доларів на свою Joint Tactical Radio System на базі Bowman, яка впроваджувалась із тривалими затримками. Для порівняння, проєкт із закупівлі Azart для російської армії оцінювався у 240 млн дол., з яких близько третини було вкрадено.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист