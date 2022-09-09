Харківський університет перейшов до української хмари

9 сентября 2022 г., 16:35

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Харків знаходиться у зоні ураження російської артилерії та щодня потерпає від обстрілів окупантів. Попри це, 5 вересня Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова розпочав 2022-2023 навчальний рік. Для першого та другого курсу навчання стартуватиме з 19 вересня. Освітній процес у першому семестрі здійснюватиметься у дистанційному режимі. Навчання студентів стало можливим завдяки перенесенню сервісів ВНЗ у хмару.



«Для нас було вкрай важливо продовжувати освітній процес та зробити все можливе, щоб розпочати новий навчальний рік, ― говорить Володимир Бабаєв, ректор університету. ― Цього року вступна компанія була непростою та неоднозначною. До університету наразі подано на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр та освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 400 заяв. Це, звичайно, менше, ніж минулого року, але зважаючи на сьогоднішні реалії, ми дуже задоволені. Ми готові до нового навчально року та впевнені, що зможемо ефективно працювати в умовах воєнного стану».



Успішно закінчити минулий навчальний рік та розпочати новий ХНУМГ ім. О. М. Бекетова допомогли хмарні технології. З перших днів війни Харків опинився під систематичними обстрілами росії. Зокрема пошкоджено було і корпуси університету. Першочерговими завданнями керівництва було убезпечити викладачів та студентів, а також врятувати IT-інфраструктуру, щоб мати змогу продовжити працювати. Вирішили перенести усі сервіси, які забезпечують роботу університету в хмару. Серед них: сервер корпоративної інформаційної системи, сервер дистанційного навчання, цифровий репозиторій, сервер автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, сервер інтернет-конференцій, сервер нарахування стипендії, заробітної плати, оплати по контракту, доступу до ЄДЕБО, сайти тощо.



Спочатку університет скористався безкоштовними кредитами від Amazon Web Services та Dutch Cloud Community, і розмістив свої сервіси на потужностях за кордоном. Згодом, переніс їх в українську хмару оператора GigaCloud. Зокрема, щоб пришвидшити роботу сервісів та отримувати якісну технічну підтримку.



Наразі всі сервіси працюють у хмарі GigaCloud, розміщеній у дата-центрі на заході України. Всі співробітники та студенти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова працюють і навчаються віддалено, і при цьому ефективність не знизилася.



Для дистанційного навчання університет використовує дві програми: систему дистанційного навчання Moodle та платформу Microsoft Teams, яка входить у пакет послуг Microsoft Office 365. Лекції проходять у режимі реального часу в Teams, а всі практичні завдання, тестування та перевірка домашніх завдань ― в Moodle. Також в цій системі знаходяться всі навчальні матеріали.



«Активне застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному, науковому та управлінських процесах університету надало нам можливість за допомогою компанії GigaCloud розмістити всі наші інформаційні ресурси в хмарах, — говорить Микола Пан, начальник інформаційно-обчислювального центру університету. — Ми не лише врятували наші сервіси й продовжили працювати в умовах війни, а й оптимізували бюджет. За цей час декілька наших серверів вийшли з ладу та потребують заміни. Розміщення у хмарі звільнило нас від зайвих витрат, які зараз не на часі. Можу з впевненістю сказати, що ми готові навчати студентів, працювати та чекати перемогу».

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