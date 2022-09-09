Доходи десяти найбільших світових розробників напівпровідників зросли на 32% у другому кварталі

9 сентября 2022 г., 15:35

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Згідно з останніми даними TrendForce, виторг десяти найбільших світових компаній-розробників мікросхем досягла 39,56 млрд дол. у ІІ кв., що на 32% більше, ніж рік тому.



Зростання в першу чергу було зумовлене попитом у сегменті ЦОД, мережевих технологій, IoT та високопродуктивних рішень.



Qualcomm продовжує утримувати позицію №1 у світі, демонструючи зростання в секторах мобільних телефонів, радіочастотного обладнання, автомобілебудування та Інтернету речей. Продажі модемів для мобільних телефонів середнього/низького класу були слабкими, але попит на компоненти пристроїв високого рівня був відносно стабільним. Дохід компанії досяг 9,38 млрд дол., що на 45% більше, ніж торік.



NVIDIA отримала вигоду від розширеного застосування графічних процесорів у центрах обробки даних, що дозволило збільшити частку доходу цієї категорії продуктів, яка перевищила позначку 50% до 53,5%, компенсувавши 13% падіння бізнесу від ігрових компонент, що призвело до загального доходу в 7,09 млрд дол., хоча річний темп зростання сповільнився до 21%.



AMD реорганізувала свій бізнес після приєднання компаній Xilinx і Pensando. Дохід підрозділу вбудованих рішень компанії збільшився на 2228% у порівнянні з минулим роком. Крім того, значний внесок зробив відділ центрів обробки даних. Виторг AMD склав 6,55 млрд дол., досягнувши 70% зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що є найвищим показником серед десяти найбільших компаній.



Показники продажів напівпровідникових рішень Broadcom залишаються стабільними, а попит на хмарні сервіси, центри обробки даних і мережеві рішення досить сильний. Портфель замовлень компанії продовжує збільшуватися, а виторг за квартал досягла 6,49 млрд дол., що становить 31% річного приросту.



Що стосується тайванських гравців, то MediaTek підтримувала зростання в секторах мобільних телефонів, smart edge та силових ІС, але була пригнічена млявими продажами китайських виробників смартфонів. Виторг компанії склав 5,29 млрд дол., збільшившись на 18% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Novatek, яка теж з Тайваню і продукує в основному чипи-драйвери для дисплеїв, постраждав від зниження попиту на панелі і споживчі товари, його продажі впали до 1,07 млрд дол., або на 12% в порівнянні з тим, що було торік. Novatek - одна з двох компаній в першій десятці рейтингу, які показали тенденцію до зниження виторгу.



Портфель мережевих продуктів теж тайваньської Realtek продемонстрував гарні результати, попит на Wi-Fi залишався стабільним, але компанія все ж зазнала впливу послабленню на споживчому і комп'ютерному ринках. Виторг компанії склала 1,04 млрд дол., а річні темпи зростання сповільнилися до 12%.



Розширення лінійки продуктів Marvell для центрів обробки даних було успішним, і виторг компанії зростала щоквартально протягом дев'яти кварталів поспіль - цього разу збільшилась на 50% до 1,49 млрд дол.



Виручка з країн СНД становить 80% бізнесу Will Semiconductor в напрямку розробки напівпровідників, а 44% використовується в смартфонах. Внаслідок локдаунів у Китаї та поганої кон'юнктури на ринку мобільних телефонів загальний дохід компанії впав на 16% до 690 млн дол. і є найбільшим зниженням доходу серед Тор10. Товарні запаси компанії навіть зросли на 108% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що знову ж таки є найбільшим показником серед компаній, що входять до рейтингу.



Synaptics повернулася на 10 місце після кількаквартальної відсутності. На додаток до внеску від придбання DSP Group, компанія також зосередилася на розробці портфеля продуктів високого класу, включаючи автомобільні TDDI, бездротові пристрої, VR і відеоінтерфейси, що дозволило збільшити частку доходів від бізнесу IoT до 70%, а виторг досягла 480 млн дол., що свідчить про річне зростання на 45%.



TrendForce вказує, що, хоча більшість дизайнерських напівпровідникових будинків зберегли річне зростання доходів у другому кварталі, через загальну економічну невизначеність і погану кон'юнктуру на ринку споживчої електроніки, темпи зростання значно сповільнилися і поступово накопичилися високі рівні запасів. Переходячи до другого півріччя 2022 року, запаси не були ефективно розпродані. Більшість компаній матимуть труднощі з підтримкою зростання доходів через високий попередній базовий період та погану ринкову кон'юнктуру. Споживчі продукти ІС також потребують декількох кварталів для регулювання продажів запасів і проведення розчищування запасів. Річні темпи зростання запасів повинні запобігти повторному збільшенню розриву з річними темпами збільшення виручки, що стане викликом для виробників, які тестують свої стратегії з розробки нових продуктів, планування виробництва та продажу продукції.

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