Хакери роками шантажували світові компанії та спричинили збитків на понад 3 млрд грн

28 ноября 2023 г., 13:35

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У ході міжнародної поліцейської операції правоохоронці провели більш як 30 обшуків та припинили діяльність злочинного угруповання. Починаючи з 2018 року фігуранти, використовуючи розроблене ними шкідливе програмне забезпечення, здійснювали атаки на сервери світових компаній та спричинили збитків на понад 3 млрд грн в еквіваленті.

Співробітники «Кіберполіції», «Національної поліції» та «Генпрокуратури» провели спецоперацію зі знешкодження організованої злочинної групи. До складу об’єднаної слідчої групи JIT також увійшли фахівці з «Європолу» та «Євроюсту».

Зловмисники атакували великі компанії з Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння іноземних колег ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників.

Для хакерських атак фігуранти використовували самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення. Зокрема, кілька вірусів-шифрувальників.

Насамперед зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії. З привласнених акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб зловмисники отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

Встановлено, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн в перерахунку на національну валюту.

Для знешкодження злочинного угруповання та аналізу цифрових даних до столиці прибули понад 20 правоохоронців з Норвегії, Франції, Німеччини та США. На території Нідерландів «Європолом» було створено спеціальну робочу групу для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях.

Вилучено комп’ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, «чорнові» записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Зокрема, майже 4 млн грн та криптовалютні активи. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за несанкціоноване втручання в роботу ІКТ-систем, створення та розповсюдження шкідливих програм тощо. Тривають слідчі дії.

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