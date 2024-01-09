На тлі зниження попиту ринок модулів стільникового IoT зіткнеться з черговим складним кварталом

9 января 2024 г., 16:15

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Згідно з останнім звітом Counterpoint про глобальні поставки стільникових модулів для Інтернету речей у ІІІ кв. 2023 року, вони знизилися на 2% у порівнянні з минулим роком. Слабкий попит, зростання процентних ставок і обережні витрати з боку корпоративних гравців IoT є одними з важливих факторів уповільнення темпів зростання на цьому ринку.



Вперше частка ринку 5G на світовому ринку модулів IoT для стільникового зв'язку перевищила 5%, що вказує на потенціал у цьому напрямку. Однак застосування 5G наразі обмежене через відсутність «вкрай затребованних» сценаріїв використання та вищі ціни. Ми спостерігаємо лише раннє впровадження на ринках маршрутизаторів/CPE, комп'ютерів та автомобілів.



Ринок модулів IoT переживає технологічний перехід від 4G Cat 1 і NB-IoT до 4G Cat 1 bis. Недорогий і енергоефективний 4G Cat 1 bis стає популярним для багатьох застосувань, включаючи POS, інтелектуальні лічильники, телематику і відстеження активів.



Коментуючи динаміку ринку, асоційований директор Мохіт Агравал (Mohit Agrawal) зазначив: "На п'ять найбільших застосувань, що охоплюють розумні лічильники, автомобільну промисловість, POS, маршрутизатори/CPE і телематику, припадає понад 60% від загального обсягу поставок модулів стільникового Інтернету речей в цьому кварталі. Примітно, що тільки в сегментах "розумних" лічильників і маршрутизаторів/CPE спостерігалося позитивне зростання поставок, в той час, як в інших застосуваннях спостерігався спад.



Індія є єдиним регіоном, де спостерігається позитивне зростання на сегменті, що розглядається. І навпаки, на ринку за межами Китаю та Індії спостерігалося більш різке падіння порівняно з Китаєм. Всупереч очікуванням галузі, ринок не набирає обертів.



Quectel, лідер ринку, та Telit Cinterion, один з провідних міжнародних постачальників, зазнали зниження обсягів поставок. Ця тенденція відображає умови, що склалися як на китайському, так і на світовому ринках ІоТ-модулів. Однак Quectel продемонстрував незначне покращення показників на світовому ринку на послідовній основі.



На противагу цьому, два інших постачальники з першої п'ятірки - China Mobile та Fibocom - продемонстрували позитивне зростання. Це зростання було зумовлене розробкою розумних лічильників, систем відстеження активів і POS для China Mobile та застосувань для маршрутизаторів і CPE для Fibocom. China Mobile нещодавно створила дочірню компанію BILIN'ZHILIAN, щоб прискорити зростання свого бізнесу ІоТ-модулів.



Деякі китайські бренди, такі як Unionman, OpenLuat і Lierda, продемонстрували позитивні результати з точки зору нішевої перспективи. Їхньому зростанню сприяли застосування для розумних лічильників, відстеження активів та касових терміналів.



"Прогнозується, що у 2023 році світові поставки ІоТ-модулів знизяться на 5% в порівнянні з попереднім роком. Однак відновлення попиту очікується до другої половини наступного року, а значне зростання прогнозується на 2025 рік, що збігається з масовим впровадженням 5G і 5G RedCap. У довгостроковій перспективі ринок модулів є перспективним, і такі застосування, як розумні лічильники, маршрутизатори/CPE, касові апарати, автомобільна промисловість і відстеження активів, будуть стимулювати більшу частину зростання цього ринку», зазначив старший аналітик Сумен Мандал (Soumen Mandal), коментуючи майбутні перспективи сегменту.

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