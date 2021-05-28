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Western Digital представила платформу для универсального флэш-хранилища UFS 3.1

28 мая 2021 г., 13:35
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Western Digital представила платформу для универсального флэш-хранилища UFS 3.1

Western Digital анонсировала новую встроенную флэш-платформу для универсального флэш-хранилища (Universal Flash Storage) 3.1, позволяющую создавать новые приложения в мобильном, автомобильном, IoT, AR/VR и других развивающихся сегментах, которые меняют жизнь, работу и игровой процесс.

Как отмечается, уникальная платформа Western Digital UFS 3.1, основанная на спецификации UFS 3.1 по стандарту JEDEC, обеспечивает скорость, надежность и универсальность функций, на которые рассчитывают пользователи при создании небольших и легких решений.

Благодаря возможностям вертикальной интеграции для оптимизации NAND, прошивки, работы контроллеров, программного обеспечения и драйверов, компания может разрабатывать специализированные решения для различных рынков, включая мобильный, IoT, автомобильный — все они используют общую архитектуру UFS 3.1.

По прогнозам компании новая платформа обеспечит повышение производительности последовательной записи до 90%. Это улучшение поможет реализовать потенциал скорости загрузки при подключении к сетям 5G и Wi-Fi, обеспечивая больше возможностей для просмотра мультимедийных файлов, таких как видео в разрешении 8K, а также повышенную производительность во время серийной съемки.

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