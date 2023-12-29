Google врегулював позов на 5 млрд дол. щодо захисту персональних даних споживачів

29 декабря 2023 г., 11:45

0

Tweet

Агентство Reuters повідомило, що компанія Google погодилася врегулювати судовий позов, в якому стверджувалося, що вона таємно відстежувала використання інтернету мільйонами людей, які думали, що здійснюють свій перегляд приватних сторінок у мережі.



Окружний суддя США Івонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) в Окленді, штат Каліфорнія, відклала запланований на 5 лютого 2024 року судовий розгляд запропонованого колективного позову після того, як адвокати Google і споживачів заявили, що вони досягли попереднього врегулювання.



Позов вимагав щонайменше 5 мільярдів доларів. Умови врегулювання не розголошуються, але адвокати заявили, що вони погодилися на обов'язкову угоду за допомогою посередників, і очікують, що офіційне врегулювання буде представлено на затвердження суду до 24 лютого 2024 року.



Позивачі стверджували, що аналітика, файли cookie та додатки Google дозволяють відстежувати їхню активність навіть тоді, коли вони встановлюють браузер Google Chrome у режим "Інкогніто", а інші браузери - у режим "приватного" перегляду.



За їхніми словами, це перетворило Google на "непідзвітне джерело інформації", дозволивши компанії дізнатися про їхніх друзів, хобі, улюблену їжу, звички в покупках і "потенційно незручні речі", які вони шукають в Інтернеті.



У серпні Роджерс відхилила пропозицію Google відкликати позов. Вона сказала, що залишається відкритим питання, чи давав Google юридично зобов'язуючу обіцянку не збирати дані користувачів, коли вони переглядають веб-сторінки в приватному режимі. Суддя процитувала політику конфіденційності Google та інші заяви компанії, які передбачають обмеження на те, яку інформацію вона може збирати.



Позов, поданий у 2020 році, охоплював "мільйони" користувачів Google з 1 червня 2016 року і вимагав відшкодування збитків у розмірі щонайменше $5 000 на кожного користувача за порушення федеральних законів про прослуховування телефонних розмов і законів Каліфорнії про конфіденційність.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків