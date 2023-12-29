Інноваторів у галузі енергоефективності запрошують до участі у міжнародній програмі

29 декабря 2023 г., 12:35

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У січні 2024 року стартує комплексна акселераційна програма для українських компаній, які розробляють інноваційні рішення у сфері енергоефективності.



З 27 грудня до 14 січня триватиме збір заявок від інноваторів, які мають як ідеї, так і готові рішення у галузі енергоефективності, спрямовані на зелену трансформацію та стале впровадження змін у сфері використання енергоресурсів. З - поміж заявників буде обрана 30 фіналістів для зустрічі з міжнародними експертами та потенційними покупцями.



Ініціатива реалізується ГО Impact Force за підтримки проєкту “Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", що виконується GIZ за дорученням уряду Німеччини та співфінансування уряду Швейцарії, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, а також Державним агентством з енергоефективності та енергоощадження України (Держенергоефективності).



Програма “Інноватори енергоефективності України” спрямована допомогти компаніям удосконалити операційні процеси, масштабувати бізнес та знайти потрібні інвестиції для розвитку. Адже за оцінками Світового Банку, енергетичні збитки України внаслідок російських атак становлять щонайменше $1,2 мільярда лише за 2022 рік. Щоб зберегти виробничі потужності та вистояти на ринку, українським компаніям необхідні енергоефективні рішення та швидкі інновації.



«Ми маємо на меті визначити інноваційних гравців ринку енергоефективності та надати їм навички та знання, необхідні для здійснення суттєвих змін в енергетичному секторі та економіці України загалом. Програма не обмежується традиційною бізнес-освітою, оскільки вона не лише задовольняє безпосередні бізнес-потреби учасників, але й розвиває культуру стійких та інноваційних енергетичних рішень», - стверджує співзасновниця Impact Force Ніна Левчук.



У рамках програми передбачені:

• Проведення оцінки потреб бізнесів для визначення та вирішення безпосередніх, середньострокових та довгострокових потреб учасників.

• Надання цільових експертних консультацій та управлінської допомоги від міжнародних і місцевих експертів для вдосконалення бізнес-планів і презентацій учасників, а отже, для підвищення їхньої комерційної привабливості для національних та міжнародних покупців.

Розробка мапи зацікавлених сторін із щонайменше 50 ключових організацій і підприємств у різних секторах, які пропонують або виробляють інноваційні енергетичні рішення в Україні.

• Організація Демо-дня, під час якого 30 фіналістів зустрінуться з міжнародними експертами та потенційними покупцями.

• Створення мережі інноваційних гравців ринку у сфері енергоефективності, щоб закласти міцну основу для сталого енергетичного майбутнього України.



У підсумку, учасники Програми отримають знання, які не тільки допоможуть компаніям суттєво знизити витрати у короткостроковій перспективі, а й стимулюватимуть системне впровадження новітніх технологій під час відновлення країни. П’ять компаній також будуть відібрані для участі в акселераційній програмі Impact Business.

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