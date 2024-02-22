«Київстар» співпрацюватиме з японськими PicoCELA та Sojitz задля відбудови України

22 февраля 2024 г., 12:35

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Найбільший оператор електронних комунікацій України «Київстар» підписав тристоронній меморандум з двома японськими компаніями – Sojitz та PicoCELA. Згідно з угодою, компанії планують обговорити шляхи взаємодії з метою відбудови України.

Підписання меморандуму відбулося під час японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови 19 лютого в Токіо. Захід спільно організували уряди Японії та України. У конференції взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, а також представники японських та українських компаній. «Київстар» на конференції був представлений «Федерацією роботодавців України», членом якої є компанія.

«Ми впевнені, що досвід, експертиза та технологічність японського бізнесу буде цінною та сприятиме успішній реалізації низки проєктів, спрямованих на відновлення України», – коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових бізнесів на корпоративному ринку «Київстар».

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між «Київстар», Sojitz та PicoCELA, сприятиме визначенню варіантів співпраці між компаніями щодо низки проєктів. Зокрема й розвитку бездротової mesh-технології PicoCELA, яка має перевірену репутацію швидкого розгортання «безшовного» інтернет-покриття в потрібній зоні.

Нагадаємо, що нещодавно «Київстар» також підписав меморандум про співпрацю з провідним світовим провайдером хмарних сервісів Amazon Web Services (AWS).

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