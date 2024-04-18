Microsoft: російські операції з впливу на майбутні вибори в США вже розпочалися

18 апреля 2024 г., 13:35

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Як пише Reuters, компанія Microsoft заявила в середу, що росія почала запускати онлайн-кампанії, спрямовані впливати на майбутні президентські вибори в США.

Повідомляється, що таки активності розгорнулися в останні 45 днів, але повільніше, ніж на минулих виборах.

Пов’язані з Росією акаунти поширюють контент, що розколює американську аудиторію, в тому числі критикують американську підтримку України в її війні з рф, йдеться у звіті технологічного гіганта.

Посольство росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар, але минулого місяця кремль заявив, що не буде втручатися в вибори в США. Брехлива та нікчемна держава також відкинула звинувачення в тому, що організовувала відповідні кампанії з метою вплинути на президентські вибори в США у 2016 і 2020 роках.

Хоча російська активність, яку спостерігала Microsoft, не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, вона може посилитися в найближчі місяці, кажуть дослідники.

«Повідомлення щодо України - через традиційні ЗМІ та соціальні мережі - набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов’язаних з росією груп, які ми відстежуємо», - зазначили у Microsoft.

Найпродуктивніша з таких російських кампаній пов’язана з адміністрацією президента росії, додали дослідники. Інша кампанія спрямована на розміщення дезінформації в Інтернеті різними мовами, причому пости зазвичай починаються з того, що нібито викривач або громадянський журналіст публікує контент на відеоканалі. Потім цей контент поширюється мережею веб-сайтів, серед яких DC Weekly, Miami Chronical і The Intel Drop.

«Зрештою, після того, як наратив циркулював в Інтернеті протягом декількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить цю дезінформацію, ймовірно, не знаючи про її першоджерело», - заявили в Microsoft.

«Помітне зростання» спостерігається в хакерських атаках російської групи, яку Microsoft називає Star Blizzard, або Cold River, і яка зосереджена на атаках на західні аналітичні центри, заявили в компанії. «Нинішня увага Star Blizzard до американських політичних діячів і політичних кіл може бути першою в серії хакерських кампаній, спрямованих на досягнення результатів Кремля в листопаді», йдеться у повідомленні.

Зловмисне використання штучного інтелекту іноземними конкурентами, націлене на вибори в США, є основною проблемою, на яку вказують американські політичні оглядачі. Але Microsoft виявила, що простіші цифрові підробки були більш поширеними, ніж діпфейки. Маніпуляції з аудіо мають більший вплив, ніж з відео, додали в компанії.

«Рідко коли використання національними державами контенту на базі генеративного АІ досягає значного охоплення в соціальних мережах. Лише в кількох випадках ми бачили справжній обман аудиторії за допомогою такого підходу, - зазначають дослідники. - Найпростіші маніпуляції, а не найскладніше застосування штучного інтелекту, швидше за все, стануть тими частинами контенту, які матимуть найбільший вплив».

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