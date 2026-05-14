Anduril подвоює ринкову оцінку до 61 млрд дол.

Оборонний стартап Anduril оголосив про залучення 5 млрд дол. у межах раунду фінансування, який очолили Thrive Capital та Andreessen Horowitz.

Як повідомляє CNBC, це дозволило компанії подвоїти свою ринкову оцінку до 61 млрд дол. порівняно з попередніми 30,5 млрд дол.

Виконавчий директор Брайан Шімпф (Brian Schimpf) заявив, що залучені кошти будуть агресивно інвестовані у виробничі потужності, наукові дослідження та інфраструктуру для підтримки оборонних систем США в умовах зростаючих геополітичних ризиків. Засновник компанії Палмер Лакі (Palmer Luckey) раніше підтверджував наміри вивести Anduril на публічний ринок (IPO), і нинішній раунд стає фінальним етапом підготовки до цієї події.

Компанія позиціонує себе як одного з головних переможців у державній програмі реіндустріалізації збройних сил США під керівництвом президента Дональда Трампа (Donald Trump). Зокрема, Anduril приєдналася до групи розробників космічних перехоплювачів для амбітної системи протиракетної оборони Golden Dome, бюджет якої оцінюється у 185 млрд дол. Цього року стартап також отримав 10-річний контракт із армією США з граничним обсягом фінансування 20 млрд дол. та придбав компанію, що спеціалізується на відстеженні космічних ракет і супутників.

Окрім стратегічних контрактів, Anduril демонструє успіхи у прямих поставках озброєння. Міністерство оборони США оголосило про укладення угоди з Anduril, CoAspire, Leidos та Zone 5 на закупівлю понад 10 000 одиниць недорогих гіперзвукових ракет протягом наступних трьох років. Це свідчить про зміну парадигми закупівель Пентагону, який все частіше віддає перевагу швидким та інноваційним рішенням від фірм із Кремнієвої долини, а не лише традиційним гігантам оборонного сектору.

Anduril стає лідером нової хвилі військових стартапів, до якої також входять Shield AI та Saronic, що залучають рекордні обсяги венчурного капіталу. Шімпф зазначив, що у 2017 році, коли Anduril лише починала роботу, оборонна сфера не вважалася привабливою для інвесторів, проте за останні роки ситуація кардинально змінилася. Наразі компанія успішно конкурує з такими гігантами, як Lockheed Martin, Northrop Grumman та RTX, пропонуючи дешевші та більш інтегровані з AI програмні рішення для сучасного поля бою.

