«Google Календар» отримав покращені повідомлення електронною поштою

20 июля 2022 г., 16:45

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У створену подію (захід, зустріч тощо) «Календаря» іноді необхідно внести доповнення чи суттєві зміни. Як результат, всі додані учасники події отримають оновлене запрошення електронною поштою.

Однак, динамічність роботи та робота на ходу, наявність великої кількості інформації та інші фактори могли стати причиною того, що адресати врешті-решт упускали важливі деталі внесених змін.

Задля розв'язання цієї проблеми було оновлено макет електронних листів, що надсилає «Google Календар». Ця зміна доступна всім клієнтам Google Workspace та застарілих G Suite Basic та Business, а також користувачам з особистими обліковими записами Google.

Зміни відбулися в усіх типах листів (запрошення, «прийнято», оновлене запрошення тощо): у форматі, структурі подання інформації, стилі кнопок, виділені посилання в тексті. Для швидкого доступу до посилання на вебкімнату або адресу, розділ «де» (Посилання на зустріч) також у верхньому блоці листа.

Отже, тепер електронний лист, який повідомляє про зміну події, наприклад, про зміну часу або місця, містить як стару, так і оновлену інформацію, а важливі деталі виділені кольором тощо, щоб можна було швидко зрозуміти що саме змінилось.

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