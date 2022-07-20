На 18% скоротився у другому кварталі ринок ПК у регіоні EMEA

20 июля 2022 г., 17:35

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Продаж персональних комп'ютерів у регіоні EMEA у другому кварталі суттєво скоротився через російське військове вторгнення в Україну. За оцінками аналітиків Gartner, з квітня по червень виробники поставили в EMEA загалом 17,8 млн ноутбуків і настільних ПК, що на 18% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 р.

«Обсяг ринку серйозно просів після двох років сильного зростання в період пандемії коронавірусу Covid-19 та відновлення інтересу до ПК загалом з боку споживачів та освітнього сектору. Спад, який ми спостерігали у першому кварталі 2022 р., прискорився у другому через геополітичну нестабільність, інфляційний тиск на витрати та різкий спад попиту на Chromebook», – зазначив Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор з досліджень Gartner.

За його словами, на показники вплинуло також призупинення або повне припинення відвантажень комп'ютерів в росію виробниками, оскільки на рф припадало близько 5-10% ринку ПК в регіоні EMEA.

Дослідники зафіксували зниження продажів ноутбуків у другому кварталі на 20% у річному зіставленні. Постачання мобільних комп'ютерів на операційній системі Chrome OS впали ще сильніше – більш ніж на 50%. Це результат слабкого споживчого попиту в багатьох країнах EMEA, мешканці яких стикаються зі зростанням цін на продукти, паливо та електроенергію. Високий рівень інфляції також негативно вплине на купівельну спроможність людей у другому півріччі та, можливо, на початку 2023 р.

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