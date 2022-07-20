Криптомайнери вивели понад 300 млн дол. біткойнів за один день

20 июля 2022 г., 15:55

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Як повідомляє CNBC, нові дані CryptoQuant, що займається аналізом блокчейнів, показують, що майнери швидко залишають свої позиції в біткойнах.



Близько 14 000 біткойнів, вартістю понад 300 мільйонів доларів за поточною ціною, було переведено з гаманців майнерів протягом 24 години наприкінці минулого тижня - за останні кілька тижнів вони вивели найбільшу кількість криптовалюти з січня 2021 року. Це явище аналітики називають «капітуляцією майнерів» і зазвичай воно вказує на те, що гравці готуються продати свої раніше видобуті монети, щоб покрити поточні витрати.



Попри деякий зріст останніми днями, ширший криптовалютний ринок перебував у стані спаду протягом кількох місяців, коли біткойн впав майже на 70% від свого історичного максимуму в 69 000 доларів (в листопаді 2021 р).



Тим часом інфляція стрімко зростає, а вартість енергоносіїв досягає рекордних значень, оскільки війна в Україні триває.



Нижчі ціни на біткойни та вищі витрати на енергоносії стискають норми прибутку для майнерів, тому деякі з них продають біткойни за поточними цінами, щоб спробувати стримати ризик постійної волатильності в секторі та пом’якшити подальший ризик для прибутку.



«Враховуючи зростання вартості електроенергії та різке падіння ціни біткойна, вартість майнінгу біткойна може бути вищою за його ціну для деяких майнерів», — написав аналітик Citi Джозеф Аюб (Joseph Ayoub).



«З огляду на резонансні повідомлення про звільнення з майнінгових компаній, а також про майнерів, які використовували своє обладнання як заставу для позичання грошей, ця індустрія може перебувати під зростаючим тиском», — йдеться далі в записці Аюба.



Core Scientific, яка є однією з найбільших публічних криптомайнінгових компаній у США, продала майже весь свій біткоін у червні. Генеральний директор Майк Левітт (Mike Levitt ) в інтерв'ю CNBC каже, що, як і в будь-якому іншому бізнесі, біткойн-майнерам потрібно оплачувати свої рахунки. «Ми майнімо і заробляємо або виробляємо біткойни, але наші витрати, витрати та зобов’язання виражені в доларах», резюмує Левітт.



За словами Левітта, майнити біткойни все ще вигідно, маючи приблизно 50% маржі в галузі. Це менше у порівнянні з 80% маржі на піку.



Минулого місяця Core продала 7202 біткойни за середньою ціною 23 000 доларів. Левітт розповів CNBC, що виручені кошти у розмірі приблизно 167 мільйонів доларів інвестували в основному в діяльність, орієнтовану на зростання, включаючи нові ASIC-сервери та додаткові потужності центрів обробки даних для їхнього бізнесу з самостійного майнінгу та спільного розміщення.



Але вони також використали частину цього капіталу для погашення боргів і допомоги в розрахунках за п’ятирічні гранти на акції.



У довгостроковій перспективі Левітт налаштований оптимістично, оскільки в бізнесі є величезний позитивний операційний струм. На певних рівнях кожне підвищення ціни біткойна на долар становить 100% операційного доходу для майнерів біткойнів. «Ми б усі голосно вболівали, якби біткойн повернувся до $35 000, $40 000. У цьому немає сумнівів», — сказав він.



Але продуктивність на одиницю електроенергії також має значення, і коли ціни низькі, великі майнери, такі як Core Scientific, як правило, стикаються з меншою конкуренцією з боку любителів і малих підприємств. «З падінням цін глобальний хешрейт - або конкуренція за виробництво біткойнів - зменшується, оскільки менш ефективні майнери виходять з мережі», пояснив Левітт.



Оскільки менш ефективні майнери виходять з мережі, а глобальний хешрейт знижується, машини, які продовжують видобувати біткойни, стають більш продуктивними. «І таким чином вартість енергії, якщо хочете, на вироблений біткойн, падає», підкреслює Левітт.

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