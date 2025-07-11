Google Gemini дозволяє перетворити фотографію на восьмисекундні відеокліпи

11 июля 2025 г., 15:35

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Нова функція перетворення фото на відео в Gemini дозволяє трансформувати улюблені фотографії в динамічні восьмисекундні відеокліпи зі звуком (функція стане доступною для користувачів поступово).

Щоб перетворити фотографії на відео, оберіть опцію «Відео» у меню інструментів поля запиту та завантажте своє фото. Далі опишіть сцену та надайте інструкції щодо аудіо, після чого спостерігайте, як ваше статичне зображення перетворюється на динамічне відео. Ви можете проявити креативність: анімувати звичайні предмети, оживляти власні малюнки й картини або додавати рух до пейзажів. Коли відео буде готове, просто натисніть кнопку «Поділитися» або завантажте його, щоб показати друзям і родині.

Також Google представляє в Україні Flow – новий інструмент для створення фільмів зі штучним інтелектом. Flow стає поступово доступним у понад 140 країнах світу з планом передплати Google AI Pro або Ultra.

Крім того, в Україні стає доступним Google AI Ultra – новий план передплати з найвищими лімітами використання та доступом до найпотужніших моделей і преміум-функцій. Якщо ви кінематографіст, розробник, творчий професіонал або просто потребуєте найкращих можливостей від Google AI з найвищим рівнем доступу, план Google AI Ultra створено саме для вас.

Кожне згенероване відео містить видимий водяний знак, який вказує, що його створено за допомогою AI, а також невидимий цифровий водяний знак SynthID.

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