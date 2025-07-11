Team Group представляє самознищувальний внутрішній NVMe SSD-накопичувач P250Q

11 июля 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Team Group представила своє останнє досягнення в області промислового зберігання даних: самознищувальний SSD-накопичувач Team Group Industrial P250Q. Це рішення поєднує в собі програмні та апаратні механізми видалення даних, а також незалежну схему знищення. Розроблений з урахуванням суворих вимог безпеки та стабільності, що пред'являються до військових, промислових автоматизованих і AI-додатків, P250Q нещодавно був нагороджений 2025 COMPUTEX Best Choice Award в категорії «Кібербезпека».



P250Q оснащений запатентованою незалежною схемою знищення, яка забезпечує точне видалення даних на апаратному рівні шляхом прямого впливу на мікросхему Flash. Він додатково підтримується інтелектуальною програмною системою з функцією автоматичного відновлення, яка забезпечує безперебійне продовження знищення даних після несподіваного відключення живлення, гарантуючи повне видалення конфіденційної інформації. Розроблений з урахуванням реальних умов експлуатації, P250Q поєднує в собі дворежимне програмно-апаратне знищення, кнопку активації одним натисканням і багатоступеневі світлодіодні індикатори, що відображають хід процесу в режимі реального часу, пропонуючи інтуїтивний, але надійний захист даних для середовищ з високим рівнем безпеки.



P250Q використовує інтерфейс PCIe Gen4x4 і відповідає протоколу NVMe 1.4, забезпечуючи швидкість читання до 7000 МБ/с та швидкість запису до 5500 МБ/с для підтримки обробки даних в умовах критично важливих робочих навантажень. Доступний у варіантах місткістю 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ й 2 ТБ, P250Q побудований на основі 3D TLC NAND і включає технологію моніторингу стану S.M.A.R.T. для підвищення довговічності та стабільності пристрою.



На додаток до запуску P250Q, Team Group також оголосила про отримання патенту США на винахід в області технології M.2 SSD з широким діапазоном робочих температур, розробленої спеціально для промислових середовищ з високими температурами. Ця запатентована технологія автоматично регулює швидкість передачі даних у трьох певних теплових зонах, забезпечуючи стабільну роботу SSD при температурі навколишнього середовища від 85 °C до 105 °C. Вона особливо підходить для використання в електронних блоках управління електромобілями, інтелектуальному виробничому обладнанні та автомобільних системах, що працюють в екстремальних температурних умовах.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах