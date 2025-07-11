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За пів року 317 тис. абонентів перенесли свій номер до іншого оператора

11 июля 2025 г., 16:35
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За пів року 317 тис. абонентів перенесли свій номер до іншого оператора

У першому півріччі український оператор мобільного зв’язку lifecell, що входить до групи компаній DVL (Датагруп- Volia- lifecell), продовжує зберігати першість за кількістю абонентів, що переходять до нього зі збереженням мобільного номера (MNP). З січня по червень цього року близько 70% від всіх MNP-абонентів перейшли зі своїм номером саме до lifecell.

Послуга перенесення номера й надалі має популярність в абонентів, як показують останні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК). У червні поточного року майже 11,9 тис. з 20,5 тис. номерів, які змінили оператора, обрали саме lifecell. А за шість місяців 2025 року загалом перенесли номери до інших операторів майже 317 тис. абонентів і це у 2,7 раза більше, ніж за такий саме період 2024 року (117 тис.). Торік сервісом MNP скористалися понад 340 тис. абонентів – уп’ятеро більше, ніж у 2022 році.

Причини «мобільної міграції» можуть бути різними. Найчастіше мотивом для вибору послуги MNP стають фінансові підстави, якість мережі чи спеціальні умови від операторів.

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