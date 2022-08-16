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Google for Startups розповість українським стартапам про кращі практики фандрейзингу

16 августа 2022 г., 15:35
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Google for Startups розповість українським стартапам про кращі практики фандрейзингу

Google for Startups спільно з Ukrainian Tech Circle запрошує на відкритий вебінар «Getting funded: pitch best practices», який буде корисним для українських стартапів від стадії pre-seed до growth stage що мають на меті залучення коштів.

Вебінар відбудеться 18 серпня о 12:00 за київським часом у Google Meet. Реєстрація доступна за посиланням. Тривалість вебінару – 2 години разом із сесією питань-відповідей. Мова заходу – англійська. Участь у вебінарі обмежена 500-ма учасниками.

У програмі:

  • Огляд інвестиційного процесу і типові помилки;
  • Поради для пітч деку;
  • Питання та відповіді – відкрите обговорення.

Учасники вебінару зможуть дізнатися про кращі практики та типові помилки під час фандрейзингу, а також ознайомитись з процесом інвестування зсередини: від створення інвестиційних матеріалів до процедури дью-ділідженсу та узгодження угоди. Окрім практичних порад щодо покращення матеріалів презентації, учасники зможуть взяти участь у сесії питань-відповедей із трьома венчурними компаніями: Atlantic Labs (Німеччина) і Roosh Ventures (Україна).

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