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У росії вже спостерігається дефіцит запчастин для ремонту ноутбуків

16 августа 2022 г., 16:25

Як пишуть мордорські ЗМІ, фахівці російських сервісних центрів мають проблеми через брак запчастин при ремонті ноутбуків.

Основний дефіцит припадає на то, що під прямими санкціями – материнські плати та процесори, повністю заборонені до ввезення у рф, а також відеокарти та деякі види матриць екрана.

Причому для більшості компонент не допомагає і паралельний імпорт – постачальники бояться вторинних санкцій.

Пишуть, що найсерйозніші проблеми з ремонтом ноутбуків HP та Dell, які залишили російський ринок одними з перших.

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