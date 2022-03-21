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«Голки» – новий інструмент для колективної DDoS-атаки на ресурси рф

21 марта 2022 г., 11:47
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«Голки» – інструмент для колективної DDoS атаки, який зможе запустити будь хто за 15 хв. З його допомогою можливо концентрувати усю потужність на ключових цілях і наносити справжню шкоду системам рф.

Нижче інструкція для тих, хто хоче надати свої комп'ютери в централізоване керування ІТ-армії України, щоб потужності вашого пристрою були залучені у допомозі російським сайтам піти слідом за "рускім воєнним кораблем".

Рішення db1000n, завдяки якому список цілей буде змінюватись автоматично з головного серверу керування без потреби шукати їх самостійно.

Як підключитись до атаки

  1. Завантажте останню версію db1000n з репозиторію на GitHub, де розташовані різні версії під різні операційні системи;
  2. Починайте атаку запустивши db1000n файл з архіву.

Опціонально:

  • якщо не знаєте який файл вам підходить або не знаєте як його запусти – виконайте інструкцію нижче в статті у розділі "Встановлення і запуск db1000n";
  • за можливості, завантажте будь-який VPN. Перечисленні в кінці статті сервіси дають безкоштовний доступ для жителів України на певний період часу. Запустіть VPN і, за можливості, встановіть регіон росія. У жодному разі не використовуйте Україну як VPN-локацію! Підходить будь-яка інша країна або місце розташування VPN, крім України. Якщо не вдалося встановити/завантажити VPN – пропустіть цей крок і починайте атаку!

Щоб зупинити атаку – просто закрийте програму.

Встановлення і запуск db1000n

Windows OS

  1. Визначаємо розрядність системи одним із способів
       на робочому столі клікнути правою кнопкою миші на іконці «Цей комп'ютер» -> «Властивості» -> знайти рядок з розрядністю системи;
       відкрити «Цей комп'ютер» / «Мій комп'ютер» (там де показує ваші диски) -> права кнопка миші на пустому місці -> «Властивості» -> знайти рядок з розрядністю системи.
  2. Простим кліком лівої кнопки миші обираємо .zip архів останньої версії програми з репозиторію GitHub залежно від розрядності вашої операційної системи, визначеної у попередньому пункті. Наприклад:
       db1000n-v0.7.12-windows-amd64.zip - якщо ваша система x64bit  (наявність нової версії перевірте в репозиторії GitHub);
       db1000n-v0.7.12-windows-386.zip - якщо ваша операційна система x32\x86bit (наявність нової версії перевірте в репозиторії GitHub).
  3. Розпаковуємо завантажений архів у будь-яке зручне місце на комп'ютері:
       Відкрийте папку з файлом, який щойно скачали. На файлі натисніть праву кнопку мині, а потім  «Видобути все» («Extrac all» / «Извлечь все»);
       Далі вкажіть куди буде розпаковано архів і тисніть кнопку «Видобути» («Extrac» / «Извлечь»)
    Якщо у вас встановлено VPN - саме час його запустити і вибрати регіон росія, за можливості. У жодному разі не використовуйте Україну як VPN-локацію! Підходить будь-яка інша країна або місце розташування VPN, крім України.
  4. Подвійним кліком лівої кнопки миші запустіть файл db1000n.exe із щойно розархівованої папки.
  5. Вітаємо, атаку розпочато, можете продовжувати займатися корисними в тилу справами!

Linux та *nix подібні OS

  1. Обираємо .tar.gz архів залежно від розрядності вашої операційної системи
       db1000n-v0.7.12-linux-amd64.tar.gz - якщо ваша система x64bit
       db1000n-v0.7.12-linux-386.tar.gz - якщо ваша операційна система x32\x86bit (перевірити розрядність можна ввівши команду uname -m в терміналі)
       db1000n-v0.7.12-linux-arm.tar.gz - якщо у вас arm архітектура процесора
       db1000n-v0.7.12-linux-arm64.tar.gz - для arm64bit архітектури
  2. Розпаковуємо завантажений архів у будь-яке зручне місце на комп'ютері;
  3. Запускаємо db1000n з терміналу, знаходячись в директорії з розпакованим застосунком - ./db1000n або перетягнути файл у термінал і натиснути enter;
  4. Атаку розпочато, можете продовжувати займатися корисними в тилу справами!

Mac OS

  1. Обираємо .tar.gz архів залежно від процесора на вашому комп'ютері
       db1000n-v0.7.12-darwin-arm64.tar.gz - якщо у вас процесор М1
       db1000n-v0.7.12-darwin-amd64.tar.gz - якщо ваш процесор Intel;
  2. Розпаковуємо завантажений архів у будь-яке зручне місце на комп'ютері
    Якщо у вас є VPN - саме час його увімкнути. У жодному разі не використовуйте Україну як VPN-локацію!;
  3. Відкрийте термінал. Інструкція;
  4. Запускаємо db1000n з терміналу, знаходячись в директорії з розпакованим застосунком - ./db1000n або перетягнути файл у термінал і натиснути enter;
  5. Атаку розпочато, можете продовжувати займатися корисними в тилу справами!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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