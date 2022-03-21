Укртелеком відновив надання послуг у низці населених пунктів Київщини

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють.
Станом на 20 березня фахівці відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщини, де через пошкодження оптичної мережі тимчасово вони були відсутні.
У Запорізькій області невдовзі після відновлення послуг у неділю знову зник зв'язок через нові пошкодження ліній.
Також тривають роботи з відновлення послуг на Донеччині.
Без послуг залишається Херсонщина, Луганщина та Чернігівщина. Укртелеком шукає можливість для відновлення зв’язку в цих областях.
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