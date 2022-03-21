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Укренерго відновили високовольтну на 330 кВ, а обленерго повернули світло для понад 190 тис споживачів

21 марта 2022 г., 10:25

Вже 25 днів енергосистема України працює в умовах війни. Але попри всі перешкоди українська енергосистема впевнено працює синхронно з ENTSO-E. Частота в нашій мережі незмінно тримається на рівні 50 Гц.

Рівень споживання електроенергії стабільний.  Всі види електростанцій працюють в мережі за командами диспетчерського центру НЕК «Укренерго». Нагадаємо, що коли ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами, як завжди. Наразі наша генерація виробляє достатньо електроенергії, щоб забезпечити населення, військових, лікарні, комунальні підприємства та інших споживачів.

Енергетична інфраструктура цілодобово обслуговується нашими енергетиками, щодня відновлюється те, що зруйнував ворог. Ремонтники Укренерго сьогодні відновили високовольтну лінію 330 кВ, а працівники обленерго повернули світло понад 190 тисячам споживачів у Харківській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Донецькій  областях.

Разом переможемо!
Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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