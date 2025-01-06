Глобальний інтернет-трафік 2024 зріс на 17%, Starlink – утричі

|+11
голос
Компанія Cloudflare, що надає мережеві послуги доставлення контенту, пом'якшення DDoS атак тощо представила п’ятий щорічний огляд тенденцій розвитку Інтернету, які спостерігалися протягом 2024 року як на глобальному рівні, так і регіональному, за різними показниками. Наводимо окремі цікаві факти з цього дослідження.
Згідно з 2024 Cloudflare Radar Year in Review, глобальний інтернет-трафік минулого року збільшився на 17,2%. При цьому протягом I півріччя світове зростання інтернет-трафіку було в межах 1-2%. А приблизно з середини серпня почало прискорюватися до кінця листопада, зрештою забезпечивши 17,2% річного зростання. Разом з тим глобальний трафік супутникового інтернету Starlink зріс у 3,3 раза, що відповідає темпам минулого року.
41,3% світового трафіку припадає на мобільні пристрої, при цьому у близько 100 країнах вони переважають. З огляду на те, що приблизно 70% населення світу користується смартфонами, ці мобільні пристрої стали невіддільною частиною особистого та професійного життя. У деяких країнах мобільні пристрої в основному підключаються до Інтернету через Wi-Fi, тоді як в інших основним засобом доступу до Інтернету є мобільні технології 4G/5G.
Майже третина трафіку мобільних пристроїв у світі припадає на Apple iOS. В той час як Android забезпечував понад 90% трафіку у 29 країнах, пікова частка трафіку пристроїв iOS у восьми країнах перевищила 60%.
У десяти країнах лідерах за швидкістю Інтернету середня швидкість завантаження перевищує 200 Мбіт/с. Іспанія незмінно займає перші позиції за показниками якості Інтернету.
Google є найпопулярнішою пошуковою системою в усьому світі на всіх платформах. На мобільних пристроях і операційних системах Baidu займає друге місце. Bing посідає друге місце серед настільних комп’ютерів і пристроїв Windows, а DuckDuckGo – друге місце за популярністю в macOS.
Найпопулярніший браузер в цілому – Google Chrome. Хоча це також стосується пристроїв macOS, використання Safari значно випереджає Chrome на пристроях iOS. У Windows браузер Edge є другим за популярністю, оскільки він попередньо встановлений і є початковим за замовчуванням.
React, PHP і jQuery були одними з найпопулярніших технологій, використовуваних для створення вебсайт, тоді як HubSpot, Google і WordPress залишались одними з найпопулярніших постачальників допоміжних сервісів і платформ.
Минулого року 6,5% глобального трафіку було пом’якшено системами Cloudflare з міркувань безпеки як потенційно шкідливі. Частка пом’якшеного трафіку у США зросла до 5,1%, тоді як у Південній Кореї вона трохи впала до 8,1%. Водночас у 44 країнах було пом’якшено понад 10% трафіку.
Понад третина глобального трафіку ботів припала на Сполучені Штати. На Amazon Web Services припадало 12,7% глобального трафіку ботів, а на Google – 7,8%.
В середньому 4,3% електронних листів у 2024 році було визначено як зловмисні. Оманливі посилання та підробка особи були двома найпоширенішими типами загроз у шкідливих електронних повідомленнях.
Понад 99% повідомлень електронної пошти, оброблених Cloudflare Email Security з доменів верхнього рівня .bar, .rest і .uno, були визнані спамом або шкідливими за своєю природою.
Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS
|+11
голос