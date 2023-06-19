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Глобальна потужність вітроенергетики досягла 1 ТВт

19 июня 2023 г., 14:25
Як пише видання Eleсtrek, після 40-річних зусиль цього місяця світова встановлена потужність вітроенергетики досягла 1 терават.
 
Глобальна вітроенергетична рада (Global Wind Energy Council, GWEC) використовує 40 років як орієнтир, оскільки в 1970-х роках датські інженери почали експериментувати з конструкціями, які зараз слугують основою сучасної світової вітроенергетичної галузі.
 
Але через масове і швидке зростання світової вітроенергетики GWEC прогнозує, що знадобиться менше семи років, щоб досягти 2 ТВт світової встановленої вітроенергетичної потужності.
 
У квітні Electrek повідомляв, що згідно з прогнозами Wood Mackenzie світова вітроенергетика подолає поріг у 1 ТВт встановленої потужності до кінця цього року.
 
Проте GWEC відзначила 1 ТВт на цьому тижні, а перед тим цю інформацію також підтвердив департамент ООН з питань зміни клімату у своєму Twitter-акаунті.
 
За даними GWEC, що завдяки нещодавно завершеним вітроенергетичним проектам в Китаї, США, Європі та Марокко цього місяця було пройдено поріг в 1 ТВт.
 

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