Глобальна потужність вітроенергетики досягла 1 ТВт

19 июня 2023 г., 14:25

Як пише видання Eleсtrek, після 40-річних зусиль цього місяця світова встановлена потужність вітроенергетики досягла 1 терават.

Глобальна вітроенергетична рада (Global Wind Energy Council, GWEC) використовує 40 років як орієнтир, оскільки в 1970-х роках датські інженери почали експериментувати з конструкціями, які зараз слугують основою сучасної світової вітроенергетичної галузі.

Але через масове і швидке зростання світової вітроенергетики GWEC прогнозує, що знадобиться менше семи років, щоб досягти 2 ТВт світової встановленої вітроенергетичної потужності.

У квітні Electrek повідомляв, що згідно з прогнозами Wood Mackenzie світова вітроенергетика подолає поріг у 1 ТВт встановленої потужності до кінця цього року.

Проте GWEC відзначила 1 ТВт на цьому тижні, а перед тим цю інформацію також підтвердив департамент ООН з питань зміни клімату у своєму Twitter-акаунті.

За даними GWEC, що завдяки нещодавно завершеним вітроенергетичним проектам в Китаї, США, Європі та Марокко цього місяця було пройдено поріг в 1 ТВт.

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