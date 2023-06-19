Nasdaq купує розробника Adenza за 10,5 млрд дол.

19 июня 2023 г., 13:35

Nasdaq офіційно повідомила про придбання компанії Adenza 10,5 млрд дол. у інвестфонда Thoma Bravo. Компанії мають намір закрити угоду протягом шести-дев'яти місяців.

Цікаво, що за умовами контракту, Thoma Bravo отримає частку Nasdaq у 14,9% і її представник увійде до ради директорів компанії. Зараз капіталізація Nasdaq 25,14 млрд дол., це притому, що її акції після анонсу впали в ціні майже на 12%.

Adenza Group була заснована в 1997 році як Calypso Technology та є постачальником рішень для управління інвестиціями, банківського обслуговування, управління ризиками.

Прогнозується, що виторг компанії за 2023 рік складе 590 млн дол., що майже у 18 разів менше суми, що виплатить Nasdaq. Це викликало багато питань у аналітиків ринку.

Керівництво Nasdaq розраховує, що платформи Adenza допоможе диверсифікувати її портфель.

Слід додати, що Adenza має в Україні офіс розробників, який у неї зʼявився у 2021 року після поглинення компанії AxiomSL.

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