 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Nasdaq купує розробника Adenza за 10,5 млрд дол.

19 июня 2023 г., 13:35
Nasdaq офіційно повідомила про придбання компанії Adenza 10,5 млрд дол. у інвестфонда Thoma Bravo. Компанії мають намір закрити угоду протягом шести-дев'яти місяців.
 
Цікаво, що за умовами контракту, Thoma Bravo отримає частку Nasdaq у 14,9% і її представник увійде до ради директорів компанії. Зараз капіталізація Nasdaq 25,14 млрд дол., це притому, що її акції після анонсу впали в ціні майже на 12%.
 
Adenza Group була заснована в 1997 році як Calypso Technology та є постачальником рішень для управління інвестиціями, банківського обслуговування, управління ризиками.
 
Прогнозується, що виторг компанії за 2023 рік складе 590 млн дол., що майже у 18 разів менше суми, що виплатить Nasdaq. Це викликало багато питань у аналітиків ринку.
 
Керівництво Nasdaq розраховує, що платформи Adenza допоможе диверсифікувати її портфель.
 
Слід додати, що Adenza має в Україні офіс розробників, який у неї зʼявився у 2021 року після поглинення компанії AxiomSL.
 

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  