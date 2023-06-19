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Ringostat презентував додаток для автоматизації роботи відділу продажів

19 июня 2023 г., 15:35
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Платформа телефонії, колтрекінгу та наскрізної аналітики Ringostat (частина групи IT-компаній Netpeak Group) презентувала Ringostat Smart Phone – програму, призначену для роботи з дзвінками та лідами (потенційними клієнтами, які проявили цікавість до продукту або послуги) у CRM. Відтепер працівники можуть обробляти виклики та повідомлення в месенджери в єдиному застосунку.

За даними Ringostat, у багатьох компаніях близько 60-70% спілкування з клієнтами зазвичай відбувається телефоном. Проте цей процес не завжди зручний та швидкий.

Більшість програм для зв’язку можуть переважно лише телефонувати та приймати виклики. Через це менеджер не може легко зв’язатися з колегами та переводити на них дзвінки клієнтів. Персонал не знає заздалегідь, хто телефонує, та що цікавить потенційного покупця. Витрачає зайвий час на елементарні дії – набір номера, пошук угоди в CRM за клієнтом, що телефонує тощо. Якщо ж покупці пишуть ще й в месенджери, співробітник має регулярно їх перевіряти чи постійно тримати відкритими.

Саме тому платформа презентувала Ringostat Smart Phone – програму, призначену для роботи з дзвінками та клієнтами у CRM. Через її інтерфейс можна телефонувати, листуватися з користувачами трьох месенджерів, переходити в угоди та контакти в CRM-системі тощо.

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