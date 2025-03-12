Oberig IT стає дистриб'ютором рішень Cymulate з управління ризиками та підвищення стійкості кібербезпеки

12 марта 2025 г., 14:35

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Компанія Oberig IT інформує про підписання дистриб’юторського контракту з Cymulate, лідером у галузі управління ризиками та перевірки безпеки, що пропонує модульну платформу для безперервного оцінювання, тестування та підвищення стійкості кібербезпеки. Партнерська угода поширюється на території наступних країн: Україна, Казахстан, Польща, Молдова, Румунія, Грузія, Вірменія, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Азербайджан. Основні переваги рішень Cymulate: автоматизоване моделювання реальних атак; постійний моніторинг та оцінка кіберстійкості; простота впровадження та інтеграція з наявними системами.

Cymulate використовує Breach & Attack Simulation (BAS) для імітації реальних загроз, включаючи фішингові атаки, експлойти, ransomware та APT-кампанії. Це дозволяє організаціям перевірити свою безпеку без ризику для бізнес-процесів та виявити слабкі місця до того, як ними скористаються зловмисники.

Рішення Cymulate надає безперервну видимість стану безпеки організації, дозволяючи оцінювати ефективність засобів захисту в режимі реального часу. Інтерактивні звіти та рекомендації допомагають оперативно усувати вразливості та вдосконалювати заходи безпеки.

Cymulate працює у хмарі, що забезпечує швидке розгортання без складної інфраструктури. Платформа легко інтегрується з SIEM, SOAR, EDR, XDR та іншими рішеннями безпеки, що підвищує ефективність реагування на загрози.

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