Глава инженерной группы Intel покинул пост, в компании реструктуризация

Компания Intel после обвала акций, последовавшего за сообщением ее главы о переносе старта перехода на новые технологии производства чипов, объявила о планах по масштабной реструктуризации.



Сообщается о том, что компанию покинул Мурти Рендучинтала (Murthy Renduchintala) - второй человек в компании, возглавлявший подразделение Technology, Systems Architecture and Client Group (TSCG), которое отвечало за все технологические разработки Intel, включая и создание производственных процессов. Стоит отметить, что Рендучинтала до 2015 года работал в Qualcomm, которая к тому моменту достигла заметного прогресса в том числе и в разработке процессоров для мобильных устройств.



Группа TSCG будет расформирована, на ее месте создадут пять подразделений.



Подразделение Technology Development возглавит Энн Келлехер (Ann Kelleher), отвечавшая за технологию производства 10 нм. Ей поставлена задача обеспечить переход на техпроцессы 7 нм и 5 нм. Возглавлявший до последнего времени направление Technology Development Майк Мэйберри (Mike Mayberry), имеющий 36-летний стаж в Intel в конце года выходит на пенсию. Он будет консультантом Келлехер.



За работу подразделения Manufacturing and Operations станет отвечать Кийван Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), возглавлявший ранее Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG). Он будет работать в тесной связке с Энн Келлехер по обеспечению ввода в строй линий по производству на базе технологий 7 нм и 5 нм.



Подразделением Design Engineering временно будет руководить Джош Уолден (Josh Walden). До недавнего времени он возглавлял Intel Product Assurance and Security Group (IPAS).



Раджи Кодури (Raja Koduri) продолжит возглавлять подразделение Architecture, Software and Graphics, в том числе отвечающее за разработку дискретной графики, выпуск которой должен быть налажен в ближайшее время.



Подразделение, которое будет отвечать за поставки также не затронула реструктуризация — им по прежнему будет управлять Рандир Тхакур (Randhir Thakur).



Отмечается, что главы всех пять подразделений будут напрямую подчинены CEO Intel Бобу Свону (Bob Swan).

