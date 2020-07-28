ERC становится официальным дистрибутором Veritas в Украине и Беларуси

28 июля 2020 г., 11:45

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Компания ERC объявила о подписании контракта в Украине и Беларуси с Veritas Technologies, ведущей компанией в области разработки решений резервного копирования и аварийного восстановления данных, управления информацией, защиты и хранения данных.



Отмечается, что вот уже более 30 лет Veritas считается экспертами признанным лидером рынка сегментов Enterprise Backup и СМБ. Компания предлагает ряд интегрированных решений для трех основных областей: доступности, защиты и анализа.



• Решения обеспечения доступности предоставляют прогнозируемую доступность, устойчивость приложений и эффективность хранения данных в облачных, виртуальных и физических средах.

• Решения защиты данных обеспечивают безопасность данных, осуществляют защиту предприятия от непредвиденных событий.

• Решения анализа наглядно представляют данные для дальнейшей оптимизации рисков и расходов компании.



Veritas помогает организациям максимально эффективно управлять информацией с помощью решений, разработанных для самых крупных в мире и наиболее сложных сред, работая с организациями любых масштабов. 87% компаний списка Fortune 500 сотрудничают с Veritas, улучшая доступность данных, получая оперативный анализ, повышая конкурентные преимущества.



«Особенность нового мирового бизнеса - ежедневная работа с большим количеством структурированных и неструктурированных данных, которые необходимо хранить, консолидировать, сортировать и анализировать. Взаимное понимание текущих и перспективных задач сотрудничества компаний Veritas и ERC в роли Value Added Distributorдолжно дать быстрый и стабильно растущий эффект, удовлетворяя современные потребности рынка и так называемые “New Real” включительно. Реализоция стратегии развития и популяризации решений Veritas в Украине и Беларуси, наша ближайшая совместная задача для обеспечения качественной и непрерывной поддержки партнерского бизнес канала», - отметила Татьяна Корженко, директор дивизиона корпоративных решений, ERC.

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