Глава Intel уверен, что дефицит чипов может продлиться несколько лет

31 мая 2021 г., 17:45

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Как сообщает Reuters, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) заявил в понедельник, что для решения глобальной нехватки полупроводников может потребоваться несколько лет.



Дефицит чипов уже стал остро ощущаться, в начале эта проблема вынудила автопроизводителей сократить выпуск продукции, затем сигналы начали поступать и из других сегментов.



Пэт Гелсингер на виртуальной сессии выставки Computex в Тайбэе заявил, что тенденция работы и учебы из дома во время пандемии COVID-19 привела к «циклу взрывного роста спроса на чипы», который оказал огромное давление на глобальные каналы поставок.



«Хотя отрасль предприняла шаги по устранению краткосрочных ограничений, экосистеме может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки производственных мощностей, субстратов и компонентов», отметил Гелсингер.



Еще в середине апреля в интервью The Washington Post, глава Intel заявил, что на устранение дефицита потребуется «пару лет», и что его компания планирует начать производство чипов в течение ближайших шести-девяти месяцев для решения проблемы дефицита в автопроме.



В марте Intel объявила о планах вложить 20 млрд долл. в расширение своих производственных мощностей - строительство двух заводов в Аризоне и открытие своих линий для внешних клиентов.



«Мы планируем расширяться в другие регионы США и Европы, обеспечивая устойчивую и безопасную цепочку поставок полупроводников во всем мире», - сказал Гелсингер, не вдаваясь в подробности.

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