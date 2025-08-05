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GigaTrans та ProFIX Group забезпечують пряме підключення банків до Swift Service Bureau

5 августа 2025 г., 12:35

GigaTrans та ProFIX Group забезпечують пряме підключення банків до Swift Service Bureau

ProFIX Group у партнерстві з компанією GigaTrans надають новий тип підключення до основного майданчика Swift Service Bureau у Варшаві за допомогою виділеного каналу передачі даних. З’єднання L2 (Layer 2 моделі OSI, Virtual Local Area Network) гарантує високий рівень безпеки та контролю.

Ця послуга діє майже рік і зарекомендувала себе як пряме, надійне та безперебійне підключення до Swift Service Bureau. Серед переваг: гарантований SLA; захист від проблем, пов’язаних з роботою провайдерів-посередників та якості інтернету; висока швидкість передачі інформації; цілодобова оперативна підтримка.

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