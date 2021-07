GigaTrans предлагает клиентам услугу SD-WAN as a service для автоматизации управления корпоративной сетью

1 июля 2021 г., 13:15

+11

голос Tweet

Телеком-оператор GigaTrans, входящий в группу GigaGroup, первым в Украине, по данным компании, запустил SD-WAN as a service. Услуга позволяет радикально изменить формат работы ИТ-отделов компаний: автоматизировать управление корпоративной сетью, организовать качественную связь между филиалами и оптимизировать расходы на содержание существующих каналов связи.

В рамках услуги SD-WAN as a service клиенты получат возможность оптимизировать затраты на ИТ-составляющую бизнеса – в основном за счет перевода капитальных затрат в операционные. Также телеком-оператор GigaTrans предлагает дополнительные сервисы: Secure SD-WAN as a service (дополнительная услуга для повышенной защиты данных) и Cloud SD-WAN as a service (услуга для уменьшения стоимости владения сетью).

«Технология пришла на замену WAN-сетям, в которых все настройки происходят вручную. Сегодня почти 80% работы ИТ-отделов компании приходится на процессы эксплуатации сети, – комментирует Мария Алексеенко, коммерческий директор группы компаний GigaGroup. – Основные данные о работе маршрутизаторов специалисты собирают вручную. При использовании услуги SD-WAN as a service у компаний появится «центральный мозг», который будет выполнять эту функцию автоматически и поможет повысить эффективность использования собственных сетей, избежав простоев онлайн-сервисов».

Среди преимуществ сервиса – упрощение процесса администрирования сетей. SD-WAN as a service соединяет удаленные офисы и филиалы в единую защищенную сеть и позволяет осуществлять интеллектуальное управление из удобного места, например центрального офиса. Установив оборудования в филиале или офисе и подключив его к сети, дальнейшие настройки происходят из центрального офиса, а поэтому управление сетью значительно упрощается.

Глобальный спрос на сервис SD-WAN постоянно растет. Согласно данным исследовательской компании Dell'Oro Group, объем мирового рынка ПО SD-WAN в 2020 г. увеличился на 32%, и по прогнозам экспертов к 2025 г. достигнет 4 млрд долл. (при среднегодовом росте – 24%).

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!