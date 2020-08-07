Гиганты телездравоохранения, Teladoc и Livongo, договорились о слиянии

7 августа 2020 г., 13:45

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Teladoc Health и Livongo Health, два крупнейших бренда быстрорастущей отрасли телездравоохранения (telehealth), объявили о планируемом слиянии в смешанной сделке (деньгами и акциями) на общую сумму 18,8 млрд долл., которая должна быть завершена до конца текущего года.

Формально эта сделка является поглощением. Базирующаяся в штате Нью-Йорк Teladoc заплатит $11,33 и 0,592 своих акций за каждую акцию калифорнийской Livongo. Объединённая компания получит имя Teladoc и продолжит работу под управлением нынешнего генерального директора Teladoc, Джейсона Горевича (Jason Gorevic).

Цена в 18,5 миллиардов долларов отражает не только быстрый рост сектора телездравоохранения, но и значительные преимущества, которые компании ожидают получить в результате слияния. Teladoc надеется сократить годовые расходы на 60 млн долл. и получить в течение двух лет после финализации сделки дополнительные 100 млн долл. «синергетического» дохода. С 2025 г. за счёт этой синергии компания рассчитывает получать 500 млн долл. на постоянной основе.

Платформа Teladoc позволяет пациентам записываться на виртуальный приём к врачу через мобильное приложение. Основной задачей компании является оказание помощи при острых состояниях, но в последнее время она расширила свою деятельность и на другие области. В прошлом квартале количество виртуальных виртуальных посещений врача выросло в годовой перспективе на 92%, поскольку все больше людей предпочитают получать медицинские консультации удалённо.

Главная специализация Livongo, это дистанционный контроль пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет. Компания предлагает программы, которые включают в себя обучение экспертов, отчеты о состоянии здоровья и устройства, такие как подключенные глюкометры. В ноябре 2019 года у Livongo насчитывалось более 200000 членов, что, по её информации, было на 110% больше, чем год назад.

Ожидается, что формальная выручка объединённой компании в 2020 году составит около 1,3 млрд долл., что на 85% больше по сравнению с 2019 годом.

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